Les millors propostes del cap de setmana a La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' compta amb Xavier Trabado i 'Punts de vista' rep María Pujalte i Kim
- Diumenge, Montse Folch visita 'Noms propis' i Sílvia Abril recorda els millors moments de la temporada a 'La recepta perduda'
- Dissabte 31 de gener i diumenge 1 de febrer a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista el president de la Taula del Tercer Sector, i 'Punts de vista' rep l'actriu María Pujalte i el dibuixant Kim. Diumenge, Montse Folch visita 'Noms propis'; Sílvia Abril recorda els millors moments de la temporada a 'La recepta perduda' i 'Docu2' emet el documental 'Paco Candel: L'altre català'.
Dissabte: tota l'actualitat política i la millor cultura
Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista Xavier Trabado, president de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Falgàs li demanarà per la situació del Tercer Sector, que aglutina més de 3.000 entitats socials catalanes, i en especial per la situació pressupostària, sense els pressupostos de la Generalitat aprovats.
12:45h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, rebrà aquesta setmana l'actriu gallega María Pujalte, que protagonitza 'Les bàrbares', una nova estrena al Teatre Borràs de Barcelona. En àmbit del còmic, el dibuixant d'historietes Joaquim Aubert, conegut artísticament com a Kim, presenta la seva darrera obra 'El diario de la señorita Litgi'. A més, l'actualitat musical arriba de la mà del col·laborador Víctor Clarés, mentre que Carme Canet i Maria López parlaran de cinema a la secció 'Punts de trobada'.
14:25h a La 2Cat
Diumenge: Escriptura, nutrició i repàs a les millors receptes
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la doctora Montse Folch, una de les grans referents de la nutrició al nostre país. Fa més de trenta anys que ajuda persones a perdre pes i, sobretot, a entendre la relació que tenim amb el menjar.
15:00h a La 2Cat
Aquesta diumenge, 'La recepta perduda' Sílvia Abril posa punt final als seus viatges per Catalunya i, ja de vacances, recorda amb emoció tots els cuiners i cuineres que ha conegut i les experiències viscudes al llarg d'aquest recorregut gastronòmic.
19:15h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el documental 'Paco Candel, l'altre català', centrat en la figura del novel·lista i assagista Paco Candel. El documental reflecteix la trajectòria vital i artística de l'escriptor, que amb dos anys va venir del poble valencià Cases Altes. Es va erigir en un novel·lista de temàtica social i un assagista conscienciat per la integració i cohesió social de la immigració interior, que va arribar a Catalunya al llarg de les dècades dels 50 i 60.
20:00h a La 2Cat