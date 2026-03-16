El diésel se encarece el doble que la gasolina con la guerra en Irán: las claves detrás de la subida

La subida de los carburantes es una de las primeras consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. Llenar el depósito es más caro hoy que hace dos semanas, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán. El encarecimiento es especialmente notable en el caso del diésel, que se ha incrementado casi el doble que la gasolina, invirtiendo la tendencia habitual, salvo excepciones como ocurrió durante la guerra de Ucrania.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde el estallido de la guerra el precio del gasóleo ha subido más de un 28% y ya se sitúa en 1,84 euros por litro de media, mientras que el litro de gasolina de 95 octanos se vende a 1,72 euros de media, tras repuntar un 16%.

No se trata de una situación nueva. Durante la invasión rusa en Ucrania, el precio de la gasolina y del diésel superó, de media, los 2 euros el litro y el Gobierno se vio obligado a intervenir con un descuento de 20 céntimos por litro, que posteriormente mantuvo para los sectores más afectados.

Y, en esta ocasión, el Ejecutivo ya prepara medidas "coyunturales y estructurales" para mitigar los efectos de la subida de los precios de la energía. Las primeras se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

Pero, ¿por qué sube más el precio del diésel que el de la gasolina? Factores como una cotización disparada, la elevada demanda y la falta de estructura explican la tendencia. Estas son las principales claves:

La cotización en los mercados Los precios del gasóleo y de la gasolina en las estaciones de servicio no dependen tanto del crudo de Brent, sino de la cotización internacional de los productos refinados. En los mercados internacionales, el diésel suele tener un precio más alto porque la demanda mundial es mayor, si bien esa diferencia se compensa en España con menos impuestos y hace que el precio final en las estaciones de servicio sea más barato que el de la gasolina. Sin embargo, el valor del gasóleo refinado se ha disparado en los últimos días, aumentando mucho más que el de la gasolina, una diferencia que ni siquiera se ha podido compensar a través de las ventajas fiscales, explican a RTVE Noticias fuentes de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE). Según sus cálculos, mientras el precio de Brent ha subido un 45% desde el inicio de la guerra, la gasolina lo ha hecho en un 46% y el gasóleo ha repuntado un 63%. ¿Y por qué ha subido en los mercados internacionales? El motivo de este incremento está en la ley de la oferta y la demanda. Jark, la isla que guarda el 90% del petróleo que exporta Irán y que Trump amenaza tras "aniquilar" sus objetivos militares Diego Álvarez Patilla

Mayor demanda y menor oferta Por un lado, el diésel tiene una alta dependencia en sectores como la industria, el transporte y la logística o la agricultura. "Es la sangre de la economía, lo que mueve las fábricas, las máquinas, la obra pública...", apunta el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, en una conversación telefónica con RTVE Noticias. Solo en España, de cada cuatro litros de combustible de automoción que se consumen, tres son de gasóleo y solo uno de gasolina. Esto a su vez contrasta con la situación de la oferta: existe una falta estructural de diésel en los mercados globales, que ha empeorado con el cierre del estrecho de Ormuz y la reciente decisión de China, un gran exportador de gasóleo mundial, de prohibir la exportación de productos refinados para priorizar la economía local. El director general de la CEEES apunta que los operadores que tienen capacidad de refino en España, conscientes de esta circunstancia, "hicieron inversiones mil millonarias en las refinerías y lograron maximizar la producción de diésel que sacan de cada barril de petróleo". Sin embargo, esto no se ha hecho en todo el mundo y ahora "tenemos la tormenta perfecta", lamenta. El resultado es un mercado más tensionado: "Cuando la demanda de diésel sube, la oferta reacciona más lentamente que la de la gasolina y eso hace que el precio suba mucho más", explica el vicedecano de EAE Business School, Juan Carlos Higueras. En definitiva, sube más porque es más esencial.