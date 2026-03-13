'DecoMasters' viaja a Picaña para realizar un reto solidario y devolver la ilusión a dos familias afectadas por la Dana

Esta semana, los participantes de ‘DecoMasters’ se enfrentarán a un desafío solidario especial y emotivo. Cada equipo se volcará por completo para devolver la ilusión a dos familias de Picaña que sufrieron de primera mano los devastadores efectos de la Dana de Valencia en octubre de 2024. En la última prueba de la noche, los decoradores transformarán varias zonas estratégicas de la oficina de una empresa dedicada a la sostenibilidad.

Devolver la alegría a dos hogares destrozados por el agua

Todo el equipo de ‘DecoMasters’ pondrá rumbo a Picaña (Valencia), uno de los municipios más afectados por la Dana de octubre de 2024. Aunque ha pasado cerca de año y medio desde aquella tragedia, todavía son muchos los hogares que siguen destrozados. Este reto pretende recuperar el espíritu de solidaridad que recorrió toda España aquellos días. Los equipos unirán fuerzas para ayudar y transformar dos viviendas que acabaron destrozadas por la fuerza del agua, con el objetivo de devolver a sus propietarios la alegría, la belleza y el calor de hogar que la Dana les arrebató. Todo ello, con un presupuesto de 2.000 euros por proyecto. En esta prueba tan especial, el jurado contará con un cuarto juez: el ingeniero en edificación e interiorista Sigfrido Serra, que convierte cualquier rincón en una auténtica obra de arte.

Pepe Leal es uno de os invitados de esta entrega RTVE

Pero antes de ponerse a trabajar, los decoradores se enfrentarán al mini reto de habilidad que consistirá en el arte de tapizar y retapizar, técnicas de decoración que permiten recuperar muebles antiguos y personalizarlos para que aporten estilo y confort a un espacio a través de los tejidos.

En la prueba de eliminación, las parejas que se encuentren en la cuerda floja se adentrarán en un territorio donde se toman grandes decisiones y, a veces, demasiados cafés. Pierre, codirector de una empresa de sostenibilidad, abrirá las puertas de su oficina para que las parejas den una nueva vida a sus instalaciones con un diseño sencillo, moderno y acogedor. El diseñador de interiores Pepe Leal, apasionado de las formas geométricas, el color y la piedra, reconocido además por la elegancia y sofisticación de sus proyectos, será el cuarto juez invitado. Acompañará al jurado y su criterio será clave a la hora de decidir qué pareja se queda a las puertas de la semifinal de ‘DecoMasters’.