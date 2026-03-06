Las parejas de 'DecoMasters' renuevan habitaciones de una residencia de estudiantes guiados por La Ordenatriz

El jurado de ‘DecoMasters’ pondrá a prueba a las parejas con nuevos desafíos que exigirán su máximo esfuerzo si quieren llegar a la final. Los equipos trabajarán en dos negocios, un centro de estética y una barbería, para impulsar su estrategia empresarial. Contarán con la ayuda del diseñador de interiores Manuel Espejo. En la prueba de expulsión, las parejas acondicionarán habitaciones de una residencia de estudiantes en la que crearán entornos funcionales, ordenados y acogedores, guiados por las recomendaciones de La Ordenatriz.

Renovar un centro de estética, una barbería y una residencia

Las parejas de ‘DecoMasters’ comenzarán enfrentándose a un mini reto de habilidad que consiste en decapar y pintar muebles en 15 minutos, una técnica decorativa que los franceses pusieron de moda en el siglo XVIII para dar a los muebles un aspecto envejecido y lleno de carácter. Las tres parejas que presenten los mejores trabajos integrarán el equipo que podrá elegir el espacio en el que desean trabajar.

Antonia Dell'Atte, de nuevo manos a la obra en 'DecoMasters'

Una vez formados los equipos, el reto consistirá en renovar un centro de estética o una barbería, atendiendo a las necesidades de sus propietarios y ajustándose a un presupuesto de 5.000 euros por establecimiento. Para lograrlo, deberán prestar atención a los consejos del diseñador de interiores Manuel Espejo, reconocido por su talento para crear espacios modernos y funcionales que transmiten bienestar y armonía con el entorno.

En la última prueba de la noche, las parejas que se encuentren en la cuerda floja darán una nueva vida a tres habitaciones similares de una residencia de estudiantes, un entorno el orden y la organización son claves. Marta Bardón, una de las propietarias de esta residencia de estudiantes, les encargará crear dormitorios funcionales, sencillos y acogedores, capaces de hacer que los estudiantes se sientan como en casa, con un ajustado presupuesto de 1.200 euros. Además, será obligatorio empapelar las paredes. El orden tendrá un peso decisivo en la valoración final, por lo que el jurado contará con una invitada que ha logrado organizar la vida de sus más de dos millones de seguidores: Begoña Pérez, La Ordenatriz, cuya experiencia será clave para asesorar a las parejas en esta determinante desafío.