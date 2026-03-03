Expulsión inesperada en 'DecoMasters': la falta de coherencia deja fuera a Samantha y Colate Vallejo Nágera

La creatividad, la estrategia y la capacidad de arriesgar de los concursantes fueron las protagonistas del sexto programa de DecoMasters. Además, la noche estuvo marcada por las segundas oportunidades y las despedidas. Antonia Dell’Atte regresó al concurso junto a Fiona Ferrer gracias a la repesca, mientras que Samantha y Colate se convirtieron en los nuevos expulsados, tras una ajustada valoración final.

El reto de los bares arrancó con una breve prueba de flores que otorgó ventajas estratégicas. Raquel y Belén eligieron el local en el que trabajar y Samantha y Colate decidieron equipo. Con un presupuesto de 6.000 euros, las parejas presentaron sus propuestas, lanzándose a transformar La Lata y La Terraza de Casi. Finalmente, el proyecto de Raquel y Belén convenció al propietario y se alzó como ganador.

La prueba dejó también momentos personales intensos. Durante el trabajo en los bares, Antonia Dell’Atte regresó al concurso gracias a la repesca y tuvo un intercambio cargado de tensión con Mar Flores. Ambas abordaron recuerdos del pasado, reflexiones sobre respeto y límites personales. “¿Cómo caíste en la seducción del diablo?”, comentó Antonia sobre su relación con Alessandro Lecquio. Además, Eduardo Casanova y Mar Flores hablaron de un momento emotivo relacionado con la publicación del libro de la modelo “Mar en Calma” y el impacto que ha tenido en su entorno más cercano, especialmente en su hijo mayor Carlo Costanzia.

Repesca: regreso de Antonia y la irrupción de Fiona Ferrer La repesca marcó un punto decisivo en la competición. La pareja que volvió fue la de Antonia Dell’Atte, quien en el segundo programa había abandonado porque su compañera María Zurita tuvo que dejar el concurso por motivos médicos. Pero esta vez, Antonia se reincorporó al talent con Fiona Ferrer: empresaria, escritora, diseñadora y habitual del ámbito social español. Fiona había preparado su llegada al concurso con energía, incluso practicando apnea para afrontar la presión de incorporarse a mitad de competición. El jurado valoró la buena energía y las ideas aportadas por las parejas en la repesca y finalmente anunció que Antonia y Fiona eran la pareja repescada. Un regreso muy emotivo en el que destacó la sensibilidad de Antonia y el esfuerzo de Fiona al compaginar el concurso con su trabajo. “Ha merecido la pena asumir este doble reto”, certificaba la decoradora. 02.20 min ¿Quién es Fiona Ferrer?