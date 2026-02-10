King Bru y Andrea, primera pareja expulsada de ‘DecoMasters’ en una noche de lágrimas, tensión y 'juego sucio'

La pareja de decoradores formada por los influencers King Bru y Andrea se convierte en la primera expulsada de DecoMasters tras un doble reto entre chiringuitos y apartamentos de playa marcado por presupuestos al límite, conflictos por la pintura y emociones a flor de piel.

El tercer programa comenzó con los dos equipos enfrentándose a un gran encargo en la Costa del Sol: “La Brisa”, el local de aire malagueño de Elisabeth, y “La Negra”, el chiringuito bohemio y alternativo de Mariví, ambos con 12.000 euros de presupuesto para su transformación integral. En “La Brisa” Isa Pantoja protagonizó un momento muy emotivo recordando entre lágrimas su infancia en Marbella, su etapa en Cantora y la complicada relación actual con su madre.

Carlo y Asraf también se abrieron confesando cómo les ha afectado la paternidad y reconociendo su deseo de poder tener más hijos con sus respectivas parejas. Mar Flores terminó emocionada al final de la prueba, orgullosa del esfuerzo y viendo a su hijo Carlo como un auténtico contable tras presentar unas cuentas impecables. El jurado valoró la gama cromática elegida, el cuidado por los detalles, el uso de elementos reutilizados y el talento pictórico de Palito, y felicitó a Carlo por ajustarse al presupuesto e incluso ahorrar dinero.

01.46 min DecoMasters | Isa Pantoja y Mar Flores comparten sus experiencias sobre la maternidad

Por otro lado, en “La Negra” el resultado visual convenció, con un estilo étnico coherente, buenas barras de bar y un escenario para actuaciones bien resuelto, pero el proyecto se quedó “plano” por falta de concepto y organización clara. La "trama de las sillas" protagonizó uno de los momentos más divertidos y surrealistas de la prueba. Samantha Vallejo Nágera descubrió que parte de las sillas de su chiringuito estaban en el otro equipo e intentó recuperarlas. El resultado fue un "ocho contra uno": Casanova “inmovilizó” a Samantha para impedirte el robo de las sillas mientras sus compañeros escondían el mobiliario al ritmo de canciones de Paulina Rubio. Finalmente, lograron un acuerdo y consiguió su objetivo de recuperarlas. El veredicto estuvo muy igualado, pero la victoria fue para el equipo que transformó el chiringuito “La Brisa”, liderado por Mar y Carlo. Bruno y Andrea, por su parte, fueron penalizados por haberse pasado del presupuesto en el episodio anterior.

01.45 min DecoMasters | ¿Están robando Carlo y Samantha muebles al otro equipo?