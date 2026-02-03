Lágrimas, tensión y choque de egos: el momento más duro de King Bru y Eduardo Casanova en 'DecoMasters'

En el segundo programa de DecoMasters, los concursantes trabajaron en la transformación de dos terrazas por equipos. King Bru y Andrea, quienes lideraron uno de los equipos —que incluyó a Canco, Eduardo Casanova, Carlo Constanzia, Mar Flores, María Zurita, Antonia Dell’Atte, Lucía y Palito— asumieron la capitanía de una de las terrazas tras ganar la propuesta de moodboard.

Desde el inicio, King Bru se enfrentó a dificultades para coordinar al equipo y asumir la voz cantante. Durante la preparación del suelo para colocar el césped artificial, mantuvo un intercambio tenso con Carlo y Canco: “Ya, pero es que tú tienes otra fuerza y yo tengo otra”, se defendía King Bru, mientras Carlo le aconsejó observar y dirigir sin frustrarse. La presión fue en aumento cuando Casanova intervino directamente en la organización del trabajo: “Déjame que te explique, coño, que soy director de arte”, apuntaba, marcando su autoridad y generando un choque con King Bru, que se sintió sobrepasado por la dirección estricta de su compañero.