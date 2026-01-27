Daniel y Jesús (Gemeliers) llegan a 'DecoMasters' y convierten su unión en su mayor ventaja en el programa
- Daniel y Jesús demuestran una conexión absoluta dentro y fuera de las cámaras desde hace más de 20 años
Daniel y Jesús, conocidos como Gemeliers, participan en DecoMasters como una de las parejas más compenetradas del talent show. Integrados desde la primera prueba en el equipo capitaneado por Isa Pantoja y Asraf Beno, los hermanos trasladan al mundo de la decoración la conexión que los ha acompañado desde siempre. Música, energía y complicidad marcan su paso por el programa. ¡Te lo contamos!
Mientras se encargaban de colocar la palillería de la entrada de la bodega, los jueces Lorenzo Castillo y Marta Riopérez se acercaron para interesarse por su forma de trabajar en equipo. “No sabemos lo que es estar separados”, explicó Jesús con sinceridad. Daniel añadió: “Cuando te preguntan cómo es eso de trabajar juntos… es que nosotros no conocemos otra cosa”.
La conversación dio pie a un momento distendido cuando los jueces preguntaban quién llevaba “la voz cantante”. “La voz cantante somos los dos”, respondió Daniel entre risas. Jesús explicó que, aunque comparten liderazgo, tienen los roles bien definidos: “Mi hermano es la parte más artística”. “En el estudio yo soy más creativo, me gustan las ideas locas”, añadió Daniel. “Yo voy más a lo seguro”, matizó Jesús.
Conoce los inicios de los Gemeliers en televisión
A lo largo del programa, los hermanos dejaron claro que la música sigue muy presente en su día a día. No es casualidad: Daniel y Jesús llevan más de dos décadas ligados al mundo audiovisual. Comenzaron en televisión con solo cuatro años en Menuda Noche, el programa de Canal Sur presentado por Juan y Medio, una etapa que Isa Pantoja recordó durante el desarrollo de la prueba: “Yo les conocí por ahí”, comenta.
Recordaron uno de sus encuentros más especiales en televisión: cuando cantaron y entrevistaron a Isabel Pantoja en Menuda Noche, una experiencia que guardan con especial cariño y que incluso incluyó una receta compartida, el conocido pollo a La Pantoja.
La participación de Daniel y Jesús en DecoMasters confirma que su vínculo fraternal es una de sus grandes fortalezas dentro del concurso. Acostumbrados a trabajar juntos desde niños, los hermanos afrontan cada reto con naturalidad, repartiendo roles, apoyándose mutuamente y manteniendo siempre la música como hilo conductor de su día a día. Su paso por el programa no solo deja momentos de complicidad y humor, sino que también refleja una forma de entender el trabajo en equipo basada en la confianza, la comunicación y una conexión que, como ellos mismos reconocen, no entienden de separaciones.