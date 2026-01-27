Daniel y Jesús (Gemeliers) llegan a 'DecoMasters' y convierten su unión en su mayor ventaja en el programa

Daniel y Jesús, conocidos como Gemeliers, participan en DecoMasters como una de las parejas más compenetradas del talent show. Integrados desde la primera prueba en el equipo capitaneado por Isa Pantoja y Asraf Beno, los hermanos trasladan al mundo de la decoración la conexión que los ha acompañado desde siempre. Música, energía y complicidad marcan su paso por el programa. ¡Te lo contamos!

Mientras se encargaban de colocar la palillería de la entrada de la bodega, los jueces Lorenzo Castillo y Marta Riopérez se acercaron para interesarse por su forma de trabajar en equipo. “No sabemos lo que es estar separados”, explicó Jesús con sinceridad. Daniel añadió: “Cuando te preguntan cómo es eso de trabajar juntos… es que nosotros no conocemos otra cosa”.

La conversación dio pie a un momento distendido cuando los jueces preguntaban quién llevaba “la voz cantante”. “La voz cantante somos los dos”, respondió Daniel entre risas. Jesús explicó que, aunque comparten liderazgo, tienen los roles bien definidos: “Mi hermano es la parte más artística”. “En el estudio yo soy más creativo, me gustan las ideas locas”, añadió Daniel. “Yo voy más a lo seguro”, matizó Jesús.