Mar Flores y Carlo Constanzia, ¿unidos como nunca en 'DecoMasters'?

DecoMasters no solo ha arrancado como una competición de decoración, sino también como una oportunidad para acercar distancias. Entre las diez parejas de celebrities que participan en el nuevo talent show, estála formada por Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, quienes se reencuentran ante las cámaras con un objetivo común: competir, crear y recuperar el tiempo que los años y las agendas les han robado.

Desde los primeros minutos del programa, Carlo dejó clara su actitud ante el reto: “Con ganas de empezar, de decorar y de ganar”. Mar, orgullosa, subrayó la compenetración entre ambos: “No nos andamos con chiquitas. Yo le he visto decorar espacios y locales y se lo ha trabajado él directamente. Es el perfecto compañero porque si no, yo no lo completaría”. A lo que Carlo respondió con naturalidad: “Ella manda, yo decoro”.

"Estoy a tus órdenes" La conexión entre madre e hijo se hizo evidente a lo largo de la presentación y durante los primeros compases de la prueba. “Yo tengo la suerte de que ahora te voy a ver todos los días”, comentaba Mar con ilusión. “Estoy muy ilusionada, ¿y tú?”, le preguntaba. “Yo estoy a tus órdenes”, contestaba Carlo. Ambos coincidían en algo esencial: forman “un equipazo” y van “a por todas”. En este primer programa, las diez parejas de celebrities se dividieron en dos grupos. Mar y Carlo quedaron integrados en el equipo capitaneado por Belén López y Raquel Meroño. Su tarea principal fue colocar la tarima del salón superior, una de las partes más exigentes del espacio que les tocó decorar. Sin parar de trabajar, demostraron constancia y una gran coordinación hasta conseguirlo. Carlo Constanza, durante uno de los proyectos de 'Decomasters' A mitad de la prueba, los jueces Lorenzo Castillo y Marta Riopérez se acercaron para valorar el trabajo de las parejas. “Os hemos visto dejaros la piel”, señaló Riopérez. Mar reconoció entonces que estaba siguiendo las indicaciones de su hijo: “Aquí el que manda en esto es él”. En un ambiente distendido, Carlo definió su relación con su madre con cariño y cercanía, destacando lo bien que se entienden y lo mucho que disfrutan compartiendo tiempo juntos.