Isa Pantoja se emociona en 'DecoMasters' al recordar a su madre: "¿Quién me manda cantar sus canciones?"

Isa Pantoja y Asraf Beno vivieron en DecoMasters uno de los momentos más emotivos del programa al conectar la decoración con la música y los recuerdos familiares. Durante una intensa jornada de trabajo como capitanes de equipo, la concursante se abre sobre su admiración artística por su madre, Isabel Pantoja, en una secuencia marcada por la emoción, la nostalgia y la presión de la prueba. Un episodio que muestra su lado más humano y vulnerable. Te contamos cómo se vivió este momento dentro del concurso.

Mientras Isa y Asraf trabajaban en el dormitorio, el ambiente se llenó de música. Al escuchar a los Gemeliers cantar desde otra estancia, Isa no pudo evitar reaccionar: “Están cantando los Gemeliers, me están dando ganas de cantar”. Brocha en mano, comenzó a entonar "Garlochí", uno de los temas más conocidos de su madre, Isabel Pantoja: “Por ti pierdo yo el sentío, Garlochí, te quiero cariño mío”. Asraf se sumó al momento y juntos siguieron cantando.

Ese instante dio paso a una reflexión sincera. “A mí, independientemente de todo lo que haya pasado, me gustan las canciones. Yo soy objetiva”, explicó Isa. “Claro, una cosa no quita la otra”, añadió Asraf. La concursante quiso entonces poner en valor el legado artístico de su madre: “La única pena que me da, es que tú no la has visto a ella en un show porque para mí, y no es porque sea mi madre, es la mejor”.

Los Gemeliers, que escuchaban la conversación desde otra habitación, se interesaron por si alguna vez había cantado junto a su madre. Isa respondió con humor recordando uno de los temas más tiernos de su repertorio, lo que dio lugar a un momento compartido entre todos. “A mí para dormirme no me cantaba, yo escuchaba a Luis Miguel”, bromeó, arrancando sonrisas entre sus compañeros.