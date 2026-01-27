Conflictos, presupuestos rotos y un veredicto que nadie esperaba: el estreno de 'DecoMasters' sacude a los concursantes

Tras un estreno repleto de sorprendentes decisiones, algunas lágrimas y muchas lecciones por aprender, DecoMasters ha demostrado que nos regalará una temporada de emociones intensas en la que conoceremos a sus concursantes como nunca antes los habíamos visto. Priorizando, por supuesto, que el centro de todo sea una gran competición de decoración y demostrando un alto nivel en diseño. La batalla por alzarse como el mejor decorador acaba de empezar y los próximos retos prometen ser aún más complicados, pero por suerte en esta primera entrega no hemos tenido ningún eliminado entre los participantes.

Durante la primera prueba los concursantes tuvieron que redecorar los salones de la casa de Javier quien, después de perder a su padre, buscaba transformar su hogar para hacerlo más acogedor y funcional para su familia. Un reto que no solo implicaba diseño, sino también sensibilidad con el cliente. Con un presupuesto de 4.500€ por estancia, los equipos fueron asignados a dos salones: el “salón familiar” y el “salón bodega”. Ambos con un objetivo común: crear espacios que hablaran de los habitantes de la casa y unas estancias para volver a generar maravillosos recuerdos.

Llegan los primeros conflictos Los equipos se enfrentaron al reto de manera muy ambiciosa, especialmente los jefes de proyecto, liderando y tomando decisiones rápidas para tratar de a todo tipo de imprevistos. Los primeros conflictos llegaron en el equipo de Isa y Asraf, ya que no lograron conectar con algunos de sus miembros por falta de liderazgo y tuvieron que hacer frente a la constante modificación de ideas en el proyecto. El resultado fue una transformación moderna del salón bodega, pero la decisión errónea de pintar de negro los azulejos no convenció al cliente. 01.57 min XDM_13 Por otro lado, el equipo de Belén y Raquel logró más cohesión y su propuesta emocionó a todos. Los colores utilizados y la integración de elementos naturales crearon un ambiente acogedor, sin perder la modernidad que se buscaba convirtiéndoles en el equipo ganador. 01.42 min XDM_09

Parejas al borde de la eliminación La segunda prueba de la noche puso a las parejas al borde de la eliminación con un gran reto que consistió en transformar un dormitorio reflejando el estilo y las necesidades del cliente: Álex Capote. El presupuesto para redecorar era de 1.500€ por estancia y Gemeliers fueron los encargados de hacer el reparto de tareas generando roces con Isa y Asraf, quienes no estaban contentos con la habitación que les había tocado. Finalmente, Palito y Lucía Dominguín hicieron un gran trabajo con una habitación infantil que logró emocionar a los jueces siendo muy resolutivas. Pero, al no respetar el presupuesto, se excedieron en 800€, sufrieron graves consecuencias ante los jueces. Algo que también ocurrió con Samantha y Colate Vallejo-Nágera, ya que se excedieron en 600€ del presupuesto. 01.37 min XDM_12 El jurado decidió que ambas parejas fueran directas a la prueba de eliminación en el próximo programa como penalización y advirtieron que superar el presupuesto será algo a tener muy en cuenta en los próximos retos. Aun así, el veredicto de la segunda prueba dejó a todos muy sorprendidos, a la vez que aliviados, ya que no hubo expulsión.

Mar Flores y Carlo Costanza: una pareja perfecta La pareja formada por Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia ha demostrado que la complicidad familiar puede convertirse en una poderosa herramienta de trabajo. Desde el primer minuto, madre e hijo se comprometieron con la prueba demostrando que pueden trabajar muy duro y que forman un gran equipo. En el primer programa Mar se ha mostrado muy feliz compartiendo esta experiencia con su hijo. Carlo asumió la responsabilidad de colocar el suelo del salón, lo que le supuso un gran esfuerzo físico y aportó un gran trabajo a su equipo. Mar se entregó también plenamente a la tarea junto a Carlo consiguiendo seguir su ritmo de trabajo meticuloso y cuadriculado. Sus compañeros, la capitanía de su equipo liderada por Belén López y Raquel Meroño y el propio jurado, coincidieron y valoraron su gran trabajo. 02.26 min XDM_05 Pero más allá del suelo perfectamente encajado, lo que realmente cimentó su paso por el programa fue la conexión entre ellos. Entre risas y confesiones, Mar agradeció poder recuperar tiempo perdido con su hijo, recordando que trabajaba cuando él era pequeño y que hacía muchos años que no pasaban tanto tiempo juntos. Carlo, por su parte, admitió que le habría gustado pasar más tiempo con ella. Su primera prueba juntos ya forma parte de su historia compartida.