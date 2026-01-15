RTVE estrena el talent 'DecoMasters' el próximo lunes 26 de enero

La 1 estrena el talent ‘DecoMasters’ el próximo lunes 26de enero. Presentado por Patricia Montero, cuenta con diez parejas de celebrities embarcándose en un desafío nunca antes visto. Como primer reto, se formarán dos equipos y cada uno transformará el salón de una casa familiar para tratar de evitar la exigente prueba de eliminación.

Patricia Montero, presentadora de 'DecoMasters', y el jurado del programa Cecilia Bayonas

El salón, la estancia más importante del hogar Primer protagonista, el salón. Se trata de la estancia más importante de cualquier hogar. Un espacio para estar, compartir y recibir, por eso no solo tiene que ser muy acogedor, también debe combinar estética, funcionabilidad y transmitir la personalidad de la vivienda en la que se encuentra. El primer cliente será Javier, quién pedirá renovar dos salones de complejidad semejante en su casa familiar, ya que su padre falleció hace poco y la casa está cargada de recuerdos, por lo que necesita un cambio radical para que su madre pueda comenzar una nueva etapa. Para hacer este proyecto, cada equipo contará con un presupuesto de 4.500 euros para cada salón. A la hora de decidir qué equipo gana, el jurado contará con la ayuda del artista y diseñador Jaime Hayón. Galardonado con el Premio Nacional de Diseño 2021, sus obras cargadas de color y alegría triunfan en todos los rincones del planeta. Sus consejos valen oro y se quedará como tercer juez en el veredicto, ya que su opinión contará para decidir qué equipo gana. Primera prueba de 'DecoMasters' Cecilia Bayonas

Primera prueba de eliminación: transformar dormitorios En la prueba de eliminación, las parejas que se encuentren en la cuerda floja deberán atender a las necesidades de Álex, padre separado con cuatro hijos que necesita transformar los dormitorios de su casa, ya que su gran preocupación es que sus hijos se sientan bien en su nuevo hogar. Cada pareja deberá ocuparse de un dormitorio para convertirlo en un espacio acogedor y funcional, que refleje el estilo único de la persona que duerme allí, con un presupuesto de 1.500€ por habitación. Para esta primera prueba de eliminación, a la llamada del jurado acudirá una de las más destacadas interioristas de nuestro país: Marta de la Rica. Neoyorkina de nacimiento, francesa de adopción y española de corazón, sus diseños son tan variados como su pasaporte. De estilo ecléctico, elegante y sobre todo, alegre, su mayor deseo es hacer felices a sus clientes. 'DecoMasters' Cecilia Bayonas