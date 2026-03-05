RTVE inicia el casting de la segunda temporada de 'Dog House'

‘Dog House’ vuelve a abrir las puertas de su refugio en La 1. Después de conquistar los corazones del público el pasado verano, el espacio presentado por Chenoa prepara ya su regreso y ha abierto el casting de personas en busca de una compañía canina. Nuevas familias y personas ilusionadas con un objetivo común: el deseo de dar una segunda oportunidad a un perrito sin hogar con el que compartir sus vidas.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Dog House’ muestra el funcionamiento diario de un refugio que se esfuerza por encontrar una familia ideal para cada perro. La historia de cada familia y de cada animal son tratadas con gran sensibilidad y respeto. El programa promueve los valores del amor hacia los animales y apoya la adopción como vía prioritaria. En la actualidad, cerca de 100.000 perros aguardan un hogar en España.

Chenoa vuelve a ‘Dog House’ Chenoa, conocida por su amor por los animales y su compromiso con la adopción responsable y las causas solidarias, volverá a ponerse al frente del formato en esta nueva temporada. En las primeras entregas vivió cada historia como si fuese la suya propia. La versátil presentadora es una de las figuras más queridas y reconocidas en el ámbito de la música y la televisión. En este momento presenta con éxito la segunda temporada del concurso ‘The Floor’ los martes en La 1 y la pasada Nochevieja arrasó junto a Estopa como maestra de ceremonias de las Campanadas de 2026.