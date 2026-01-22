La 1 estrena la nueva temporada de 'The Floor', presentado por Chenoa

RTVE estrena el próximo miércoles, 28 de enero, la segunda temporada de ‘The Floor’, su concurso de prime time más competitivo en los últimos 23 años, que regresa de nuevo con Chenoa al frente y con importantes novedades para aumentar la emoción y la tensión en cada entrega.

‘En su primera edición, ‘The Floor’ registró una media del 12,3% de cuota, 1.071.000 seguidores y cerca de tres millones de espectadores únicos por noche. Fue líder indiscutible de su franja y en todos los targets de 13 a 74 años.

Novedades de la segunda temporada 100 concursantes compiten sobre un tablero gigante dividido en 100 casillas, cada una asociada al campo de conocimiento del participante que la ocupa. El objetivo: conquistar el tablero, eliminar a los oponentes y convertirse en el último concursante en pie para lograr un premio de 100.000 euros. ‘The Floor’ amplía su universo con 100 nuevas categorías de conocimiento representadas por los concursantes: desde los 70 años de TVE u ‘Operación Triunfo’, hasta ‘El Señor de los Anillos’, Sabina o skylines, pasando por clásicos como Banderas y Escudos deportivos, y categorías singulares como Hipocorísticos, Palabras en desuso u Oficios antiguos. La escenografía será aún más impactante y espectacular, con público en el plató para acompañar y elevar la tensión en cada enfrentamiento y duelo. Concursantes de The Floor Roberto Sastre Entre las principales novedades, destaca un Duelo Final en cada episodio: un enfrentamiento especial, de carácter no eliminatorio, protagonizado por los dos concursantes que hayan conseguido conquistar el mayor número de casillas hasta ese momento. En este duelo, se utilizará una categoría sorpresa que es ajena al tablero. El ganador de este desafío será declarado vencedor del episodio y obtendrá un premio de 5.000 euros en los cuatro primeros programas, que ascenderá a 10.000 euros en los siguientes. Además, el Randomizer voluntario, una nueva herramienta estratégica que permite a los concursantes más osados ofrecerse voluntarios para jugar. Ganar los 100.000 euros será más difícil que nunca, ya que los dos finalistas deberán enfrentarse en un Gran Duelo Final al mejor de tres: para proclamarse ganador, uno de ellos tendrá que imponerse en dos duelos. Chenoa Roberto Sastre

Chenoa, una de las figuras más consolidadas de la televisión La segunda temporada ‘The Floor’ vuelve a tener a Chenoa como maestra de ceremonias. La artista y presentadora hará gala de su cercanía y capacidad para acompañar la tensión de uno de los concursos más exigentes de la parrilla. Chenoa continúa así su exitosa trayectoria en RTVE, tras el éxito de la primera temporada de ‘The Floor’ y de ‘Dog House’. Su último hito fueron las Campanadas 2026 en RTVE junto a Estopa, líderes absolutos de audiencia, con 5.969.000 espectadores y un 40,6% de cuota. Lograron el mejor share de las Campanadas de RTVE desde 2015 y superaron en casi 12 puntos a la segunda opción.