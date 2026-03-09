La sexta entrega de 'The Floor' llega con 37 participantes y la casilla dorada como protagonista

Este martes llega a La 1 el sexto programa de ‘The Floor’, el quiz show presentado por Chenoa. 37 participantes siguen luchando para conquistar todo el territorio y llevarse los 100.000 euros de premio del Duelo Final.

En su anterior emisión, ‘The Floor’ fue la oferta más contactada de su franja con 2.246.000 espectadores únicos. Registró un 12,1% de cuota, su segundo dato más alto de esta temporada, y alcanzó los 902.000 espectadores de media. Gabriel fue el ganador y se llevó 10.000 euros de premio.

‘Morir o matar’ En el programa de esta semana, la casilla dorada se convertirá en la gran protagonista de la noche. 37 jugadores seguirán al pie del cañón, aunque los grandes duelos al límite dejarán fuera a 12 de ellos. Cada vez van quedando menos categorías por jugar, como Skyline, Personajes de videojuegos, Los Goya y Pinacoteca española y la valentía volverá reinar en el tablero y la casilla dorada. Los participantes empezarán a mostrar sus armas para ganar más territorio. Pasado ya el ecuador de ‘The Floor’, la estrategia y el conocimiento se unen en el concurso más espectacular de la televisión. La gran pregunta sigue siendo: ¿quién conquistará ‘The Floor’ esta emocionante temporada?