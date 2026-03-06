'Voces de mujeres valientes', este sábado en 'Informe Semanal'

En vísperas del 8M, Nevenka Fernández contará en ‘Informe Semanal’ lo que supuso hace 25 años denunciar acoso sexual en política. La 1 emitirá a continuación la película ‘Soy Nevenka’. Además, el programa entrevistará a Gisèle Pelicot, que ha logrado romper el silencio que provoca la violencia sexual, y no perderá de vista el conflicto en Oriente Próximo.

‘Oriente en llamas’ "Furia Épica" y "Rugido del León". Así llaman Estados Unidos e Israel a la operación militar lanzada contra Irán el 28 de febrero. Uno de los primeros bombardeos acababa con la vida del líder supremo, Ali Jameneí, y medio centenar de altos cargos. Una semana de ataques contra infraestructuras nucleares y militares del régimen iraní que Israel ha ampliado hasta el Líbano, donde tiene como objetivo a la milicia chií proiraní Hezbolá. "Los israelíes lo que quieren es destruir Irán por dentro y no solo matar a los ayatolás para que el país no levante cabeza", cuenta la politóloga iraní Nazarín Armanian. Trump ha dado diferentes versiones sobre las razones para entrar en esta guerra: "Estábamos negociando con esos lunáticos y mi opinión es que Irán iba a atacar primero". A la ofensiva, Teherán ha respondido disparando cientos de misiles y drones sobre Israel y sus vecinos árabes, atacando bases militares estadounidenses e infraestructuras y llegando, incluso, hasta el Cáucaso con ataques al aeropuerto de Azerbaiyán. Europa está en alerta máxima. Reino Unido, Francia, Italia, Grecia y España están enviando buques hacia Chipre en misión preventiva. La oposición al conflicto se está extendiendo entre los socios europeos, sumándose al "No a la guerra" del gobierno español, que ha sido el primero y el que más claramente ha plantado cara a Trump, impidiendo que EE.UU. utilice sus bases para misiones de ataque contra Irán. El conflicto amenaza con repercusiones más allá de Oriente Próximo. Y el comercio mundial está en vilo por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz. Para Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes de la UCM, "la situación está absolutamente fuera de control, no hay líneas rojas para el régimen iraní" y añade que "estamos ante un escenario completamente incierto porque un régimen que está malherido puede morir matando". La guerra ya ha causado más de 1.200 fallecidos en Irán. Entre ellos, los 160 del ataque con misiles a una escuela de niñas. Deja también más de 100 fallecidos en Líbano, once en Israel, seis soldados estadounidenses y una decena de muertos en varios países del Golfo. Demasiados riesgos para una operación militar sin estrategia clara en una región convulsa y sin el aval del congreso estadounidense ni del consejo de seguridad de la ONU.

‘La fuerza de Gisèle’ El de este sábado es un programa dedicado, especialmente, a las 'Voces de mujeres valientes' dentro de la programación especial de RTVE del 8 de marzo. Una de esas voces es la de Gisèle Pelicot, que un día de septiembre de 2024 decidió renunciar a su derecho al anonimato para concienciar sobre los abusos sexuales. Lo hizo con un simple gesto: quitarse las gafas de sol, "que era una forma de esconderme. Ya podía enfrentarme a la mirada de los demás". Acababa de arracar el juicio en Aviñón (Francia) -que ella quiso que fuese público- contra su exmarido Dominique y otros cincuenta hombres por violarla bajo sumisión química. Desde que lo descubrió todo en 2020, ha pasado por todos los estados: del shock inicial a la tristeza, pasando por la culpa y la vergüenza, hasta que aquel mismo día de septiembre de 2024 decidió que "ya era hora de que la vergüenza cambiase de bando". En la conversación que ha mantenido esta semana con ‘Informe Semanal’, se muestra "confiada, con fuerza y con alegría de vivir", sin ningún atisbo de debilidad, porque asegura que ha recuperado su vida "gracias, en gran parte a todas esas mujeres que me han apoyado". Por ellas, también, ha "desnudado el alma" en las páginas de ‘Himno a la vida’, unas memorias que cree "pueden servir a todas las personas que son víctimas de violencia sexual". Su mensaje no puede ser más claro: "No sintáis vergüenza. No tengáis miedo. Buscad ayuda y no os aisléis". No se considera "un icono ni un símbolo. Me gusta más el término despertadora de conciencias". Confiesa que es lo que le ayuda a avanzar “en el proceso de sanación".