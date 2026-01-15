'The Floor' vuelve a RTVE mÃ¡s grande que nunca: mÃ¡s tensiÃ³n, mÃ¡s emociÃ³n y algunas sorpresas

RTVE estrenará próximamente la segunda temporada de ‘The Floor’, su concurso de prime time más competitivo en los últimos 23 años, que regresa con importantes novedades para reforzar la emoción y la tensión en cada entrega.

‘The Floor’ despidió su primera edición con unos promedios del 12,3% de cuota, 1.071.000 seguidores y cerca de tres millones de espectadores únicos por noche (2.824.000). Fue líder indiscutible de su franja y en todos los targets de 13 a 74 años.

“Es un programa que nos ha dado muchísimas alegrías con su liderazgo”, ha destacado hoy María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, en la presentación de la segunda temporada, que llega “con un ritmo trepidante y con concursantes súper entregados”.

“Esta edición es más grande, espectacular y emocionante que nunca”, ha ampliado David Gallart, productor ejecutivo de Satisfaction Iberia. Entre las novedades, ha destacado que habrá público en plató para “arropar a los concursantes”, un “duelo final, no eliminatorio” o “categorías sorprendentes y muy especiales, como una dedicada a los 70 años de TVE”.

También Chenoa ha señalado que “el programa da un paso más a todos los niveles”. “En esta edición los participantes vienen muy estudiados y se genera un nerviosismos puro. Es un formato al que te puedes enganchar en cualquier momento y que tiene ese punto de querer jugar en casa”.

Novedades de la segunda temporada En ‘The Floor’, 100 concursantes compiten sobre un tablero gigante dividido en 100 casillas, cada una asociada al campo de conocimiento del participante que la ocupa. El objetivo es simple: conquistar el tablero, eliminar a los oponentes y convertirse en el último concursante en pie, llevándose un premio de 100.000 euros. En esta segunda temporada, ‘The Floor’ amplía su universo con 100 nuevas categorías de conocimiento representadas por los concursantes: desde los 70 años de TVE u ‘Operación Triunfo’, hasta ‘El Señor de los Anillos’, Sabina o Skylines, pasando por clásicos como Banderas y Escudos deportivos, y categorías singulares como Hipocorísticos, Palabras en desuso u Oficios antiguos. Vuelve la segunda temporada de 'The Floor' ‘The Floor’ regresa con una escenografía aún más impactante y espectacular, que se reforzará con la presencia de público en el plató, para acompañar y elevar la tensión en cada enfrentamiento y duelo. Entre las principales novedades, destaca la introducción de un Duelo Final en cada episodio. Se trata de un enfrentamiento especial, de carácter no eliminatorio, protagonizado por los dos concursantes que hayan conseguido conquistar el mayor número de casillas hasta ese momento. En este duelo, se utilizará una categoría sorpresa que es ajena al tablero. El ganador de este desafío será declarado vencedor del episodio y obtendrá un premio de 5.000 euros en los cuatro primeros programas, que ascenderá a 10.000 euros en los siguientes. También se introduce el Randomizer voluntario, una nueva herramienta estratégica que permite a los concursantes más osados ofrecerse voluntarios para jugar. En esta nueva temporada, ganar los 100.000 será más difícil que nunca, ya que los dos finalistas deberán enfrentarse en un Gran Duelo Final al mejor de tres: para proclamarse ganador de ‘The Floor’, uno de ellos tendrá que imponerse en dos duelos.

Chenoa, maestra de ceremonias Al frente del programa vuelve a estar Chenoa, que se consolida como presentadora de uno de los concursos más exigentes de la parrilla. Su cercanía, ritmo y capacidad para acompañar la tensión del juego son claves en el desarrollo del formato. La artista y presentadora continúa así su exitosa trayectoria en RTVE, tras el éxito de la primera temporada de ‘The Floor’ y de ‘Dog House’, y cuyo último hito fueron las Campanadas 2026 en RTVE junto a Estopa, líderes indiscutibles de audiencia con 5.969.000 espectadores y un 40,6% de cuota. Lograron el mejor share de las Campanadas de RTVE desde 2015 y superaron en casi 12 puntos a la segunda opción.