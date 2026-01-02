La 1 arrasa en su mejor Nochevieja desde 2011 (20,5%) con las Campanadas (40,6%) y 'La casa de la música' (39%)
- La audiencia tomó las uvas con Chenoa y Estopa: en ese minuto exacto RTVE reunió a 6.962.000 espectadores y un 43,4%
- ‘La casa de la música’ cerró el año en RTVE también arrasando con 4.564.000 seguidores y un 39% y hasta 7.479.000 espectadores únicos
- El estreno del himno ‘Imparables’, por el 70º aniversario de TVE, lideró en su franja con un 42,2% y 6.470.000 espectadores
- Toda la programación especial de La 1 es líder: el resumen de Carlos del Amor (21,6% en el TD2), José Mota (34,6%) y ‘¡Feliz 2026!’ (32%)
- En La 2, más de 4,7 millones de personas contactaron con su ‘Nochevieja a Cachitos’ (13,2%), lo más visto del año en la cadena
- 1 de enero: La 1 empieza el año liderando con un 15,1%. El Concierto de Año Nuevo (31%) logra récord desde 2004 y ‘Encanto’ (14,8%) es la película más vista del día
- Las Campanadas de este año son las segundas más vistas en RTVE Play y logran casi 9,3 millones de visualizaciones en redes
- ‘La casa de la música’, entre lo más visto de la plataforma online en el arranque del año, con 10,79 millones de visualizaciones en redes
RTVE preparó una Nochevieja inolvidable que ha arrasado entre la audiencia. El 31 de diciembre, La 1 se alzó con el liderazgo absoluto (20,5%), con una ventaja de 5.8 puntos sobre la segunda opción y su mejor Nochevieja desde 2011. Brillaron especialmente las Campanadas de Chenoa y Estopa y ‘La casa de la música’, en una jornada de récords en la que La 1 se impuso con toda su programación especial y fue la más vista en las franjas de madrugada (7%), mañana (16,2%), tarde (11,5%), prime time (29,1%) y late night (31,4%).
Todas las franjas suben respecto a sus anteriores Nocheviejas: mejor dato en la madrugada desde 2023; en la mañana, desde 2008; en la sobremesa, desde 2017; en la tarde y prime time, desde 2011; y en late night, desde 2019.
El balance navideño del 22 al 31 de diciembre otorga a La 1 un 13,5%, con el que la cadena revalida su liderazgo de este periodo y logra sus mejores navidades desde 2011.
Liderazgo contundente en las Campanadas
Las Campanadas de RTVE, con Chenoa y Estopa, fueron seguidas por casi 5.969.000 espectadores, el 40,6% de la cuota de pantalla, y fueron contactadas por hasta 10.355.000 personas. Es su mejor share desde 2015 y supera en casi 12 puntos a la segunda opción.
Solo en La 1, el liderazgo también es claro, con 4.993.000 y un 34%, récord desde 2018.
La audiencia acompañó a RTVE especialmente en el momento de entrar en el nuevo año: en el minuto exacto de las uvas reunió a 6.962.000 espectadores, con un 43,4% de cuota. Solo en La 1, el minuto exacto de las Campanadas también es líder, con una media de 5.823.000 y 36,3%, su mejor dato desde 2018.
Las Campanadas de RTVE desde Canarias, presentadas por NIA, st. Pedro y Miguel Ángel Guerra, lograron a nivel nacional un 30,7% y 3.540.000 espectadores. Lideraron su franja con una ventaja de 16.3 puntos y lograron su mejor cuota desde 2019. Solo en Canarias, RTVE fue la cadena generalista líder, con un 15,6% de cuota.
Casi 4,6 millones de personas entraron en ‘La casa de la música’
‘La casa de la música’, el especial de bienvenida al nuevo año y de celebración del 70º cumpleaños de TVE, fue otros de los momentos más aplaudidos de la noche y anotó un 39% de cuota y 7.479.000 contactos con una media de 4.564.000 espectadores. Lideró su franja con 22.8 puntos por encima de la segunda opción.
En este espacio, la actuación de La Oreja de Van Gogh registró un 41,5% y 4.990.000 espectadores, con 5.522.000 contactos.
‘Imparables’
Justo después de las Campanadas, RTVE estrenó el himno ‘Imparables’, también con motivo del 70º aniversario de TVE. Logró un 42,2% y 6.470.000 espectadores, con hasta 6.899.000 contactos. Fue líder en su franja, a 19.2 puntos de la siguiente opción.
Solo en La 1, el himno consiguió un 35,7% y 5.484.000 espectadores y otorgó a la cadena una subida de 3.3 puntos en la franja respecto al año pasado.
El resumen informativo del año, récord histórico
Otro de los programas más esperados del 31 es el resumen del año de Carlos del Amor, líder en el Telediario 2 con un 21,6% y más de dos millones de espectadores. En el Telediario 1 hizo un 14,9% y 1.377.000 espectadores. Y su dato global fue su mejor registro histórico: 18,3% y 1.691.000 espectadores, con hasta 5.940.000 contactos.
Y destacan en el último día del año los Telediarios: La primera edición, presentada por Lourdes Maldonado, con un 20.5% de cuota; y la segunda, con Javier Gutierrez, logra un 15.2% en la noche.
‘El juego del camelar’ de José Mota
El especial número 25 de José Mota en la Nochevieja de La 1, ‘El juego del camelar’, volvió a liderar y alcanzó un 34,6%, (récord desde 2018), más de 3,5 millones de espectadores y más de 6 millones de contactos. En su franja de emisión, La 1 lidera a 21.1 puntos de la segunda opción.
‘¡Feliz 2026!’
El año nuevo llegó a La 1 con el especial ‘¡Feliz 2026!’, presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruca,que logró 3.584.000 (máximo desde 2021), un 32% (máximo desde 2019) y 12.314.000 espectadores únicos (máximo desde 2023). Lideró su franja con una ventaja de 15.9 puntos.
‘Nochevieja a Cachitos’, lo más visto del año en La 2
Tras las Campanadas, La 2 vivió su gran fiesta de ‘Nochevieja a Cachitos’, que se convierte en lo más visto del año en la cadena: reunió a una media de 1.355.000 seguidores, 13,2% de cuota y hasta 4.749.000 espectadores únicos.
Antes de las uvas, ‘Cachitos Love The Twenties’, dedicado a la música que trinfó en los 2000, fue visto en algún momento por casi 1,5 millones de personas.
Valses desde Viena y cine familiar para empezar el año
La 1 fue líder también en el primer día del año con un 15,1%, su mejor dato desde 2019 y se impuso en la madrugada (17,9%), la mañana (25,9%) y el prime time (12,1%). Lideró con un ventaja de 3.1 puntos sobre la segunda opción y superó en 1.3 puntos a su anterior Año Nuevo.
La llegada de 2026 volvió a estar marcada por los compases del Concierto de Año Nuevo que se impuso en la mañana de La 1 y lideró el jueves con una media de 1.933.000 espectadores y un 31,9% de share en su segunda parte.
El concierto completo anota un 31% de cuota, 1.702.000 personas y 4.357.000 espectadores únicos. Es líder en su franja con una ventaja de 24 puntos y logra su mejor dato desde 2004.
En la tarde de La 1, ‘Encanto’ fue la película más vista del día y lideró, con un 14,8% de cuota y una media de 1.307.000 espectadores. Más de 3,2 millones conectaron en algún momento con esta entrañable historia de animación. Una tarde de cine que se completa con los buenos datos de ‘El príncipe y yo’, también líder con más de un millón de espectadores (11,6%), y ‘Grease’, con más de un millón de seguidores y un 10,5% de cuota.
‘Viaje al centro de la tele' arrancó 2026 liderando: ayer reunió a una media de 1.386.000 y un 11,8%, con casi 3,8 millones de espectadores únicos en el acces prime time de La 1.
Y destacan también los datos de Telediarios: la primera edición, con un 20,5% de cuota y hasta 3,4 millones de contactos; y la segunda, con un 15,2% y 3,5 millones de espectadores únicos
La Nochevieja también se vive en RTVE Play
Más de 270.500 visitantes únicos siguieron en directo en RTVE Play las Campanadas de Chenoa y Estopa, las segundas más vistas de la plataforma.
El estreno de ‘La casa de la música’ fue visto en directo por 82.933 visitantes únicos de RTVE Play. Ahora ya acumula cerca de 78.000 visualizaciones totales y se sitúa entre lo más visto de la plataforma en este arranque del año, con la actuación de La Oreja de Van Gogh como el fragmento más visto con 20.127 visualizaciones.
Destaca también el resumen informativo del año de Carlos del Amor, que se convierte en el más visto de la historia de la plataforma, al acumular más de 78.300 visualizaciones en sus primeras 48 horas de publicación, un 21,6% más que el año anterior.
Seguimiento en redes sociales
En las redes sociales de RTVE destacan las publicaciones relativas a las Campanadas, que en Twitter/X, Instagram, TikTok y Facebook alcanzan aproximadamente 9,28 millones de visualizaciones y más de 346.000 interacciones. Facebook es la plataforma con mayor volumen de visualizaciones (42,12%), seguida de Instagram (24,11%) y TikTok (21,67%).
En Twitter/X la publicación con mayor alcance ha sido “Espectacular nuestra @Chenoa en las #CampanadasRTVE con un diseño de @alejandemiguel 💖”, con cerca de 605.000 impresiones. En Instagram destaca la publicación “¡@chenoa y @estopaoficial han montado la fiesta en las #CampanadasRTVE y con toque extremeño!”, con 873.000 visualizaciones. En Facebook la publicación con mejor rendimiento ha sido “Los mejores ”, con 977.000 visualizaciones. Y en TikTok el vídeo “¡@Chenoa y @Estopa han montado la fiesta en las #CampanadasRTVE y con toque extremeño!” es el más visto, con 1,78 millones de visualizaciones.
La casa de la música alcanza 10,79 millones de visualizaciones y cerca de 391.000 interacciones en redes. El contenido más visto ha sido el vídeo “@Shakira canta ‘Soltera’ en el teatro Hard Rock Live de Miami, en una actuación exclusiva para #LaCasaDeLaMúsicaRTVE”, publicado en TikTok, con 1,25 millones de visualizaciones.
Y el himno ‘Imparables’ registra 1,27 millones de visualizaciones y más de 33.000 interacciones. El contenido más visto ha sido el vídeo de TikTok “Caminemos siempre juntos, ✨ IMPARABLES ✨”, con más de 453 mil visualizaciones.