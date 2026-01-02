La 1 arrasa en su mejor Nochevieja desde 2011 (20,5%) con las Campanadas (40,6%) y 'La casa de la música' (39%)

RTVE preparó una Nochevieja inolvidable que ha arrasado entre la audiencia. El 31 de diciembre, La 1 se alzó con el liderazgo absoluto (20,5%), con una ventaja de 5.8 puntos sobre la segunda opción y su mejor Nochevieja desde 2011. Brillaron especialmente las Campanadas de Chenoa y Estopa y ‘La casa de la música’, en una jornada de récords en la que La 1 se impuso con toda su programación especial y fue la más vista en las franjas de madrugada (7%), mañana (16,2%), tarde (11,5%), prime time (29,1%) y late night (31,4%).

Todas las franjas suben respecto a sus anteriores Nocheviejas: mejor dato en la madrugada desde 2023; en la mañana, desde 2008; en la sobremesa, desde 2017; en la tarde y prime time, desde 2011; y en late night, desde 2019.

El balance navideño del 22 al 31 de diciembre otorga a La 1 un 13,5%, con el que la cadena revalida su liderazgo de este periodo y logra sus mejores navidades desde 2011.

Chenoa y Estopa dann la bienvenida al año

Liderazgo contundente en las Campanadas Las Campanadas de RTVE, con Chenoa y Estopa, fueron seguidas por casi 5.969.000 espectadores, el 40,6% de la cuota de pantalla, y fueron contactadas por hasta 10.355.000 personas. Es su mejor share desde 2015 y supera en casi 12 puntos a la segunda opción. Solo en La 1, el liderazgo también es claro, con 4.993.000 y un 34%, récord desde 2018. La audiencia acompañó a RTVE especialmente en el momento de entrar en el nuevo año: en el minuto exacto de las uvas reunió a 6.962.000 espectadores, con un 43,4% de cuota. Solo en La 1, el minuto exacto de las Campanadas también es líder, con una media de 5.823.000 y 36,3%, su mejor dato desde 2018. Las Campanadas de RTVE desde Canarias, presentadas por NIA, st. Pedro y Miguel Ángel Guerra, lograron a nivel nacional un 30,7% y 3.540.000 espectadores. Lideraron su franja con una ventaja de 16.3 puntos y lograron su mejor cuota desde 2019. Solo en Canarias, RTVE fue la cadena generalista líder, con un 15,6% de cuota. La Casa de la Música Especial Navidad - La casa de la música La Casa de la Música es un nuevo espacio musical donde cada actuación se adapta a un escenario único para mostrar la diversidad musical de este paí... Ver ahora

Casi 4,6 millones de personas entraron en ‘La casa de la música’ ‘La casa de la música’, el especial de bienvenida al nuevo año y de celebración del 70º cumpleaños de TVE, fue otros de los momentos más aplaudidos de la noche y anotó un 39% de cuota y 7.479.000 contactos con una media de 4.564.000 espectadores. Lideró su franja con 22.8 puntos por encima de la segunda opción. En este espacio, la actuación de La Oreja de Van Gogh registró un 41,5% y 4.990.000 espectadores, con 5.522.000 contactos. 04.01 min Así suena "Imparables" el himno que conmemora los 70 años de TVE

‘Imparables’ Justo después de las Campanadas, RTVE estrenó el himno ‘Imparables’, también con motivo del 70º aniversario de TVE. Logró un 42,2% y 6.470.000 espectadores, con hasta 6.899.000 contactos. Fue líder en su franja, a 19.2 puntos de la siguiente opción. Solo en La 1, el himno consiguió un 35,7% y 5.484.000 espectadores y otorgó a la cadena una subida de 3.3 puntos en la franja respecto al año pasado. Los protagonistas del Resumen del Año de Carlos del Amor

El resumen informativo del año, récord histórico Otro de los programas más esperados del 31 es el resumen del año de Carlos del Amor, líder en el Telediario 2 con un 21,6% y más de dos millones de espectadores. En el Telediario 1 hizo un 14,9% y 1.377.000 espectadores. Y su dato global fue su mejor registro histórico: 18,3% y 1.691.000 espectadores, con hasta 5.940.000 contactos. Y destacan en el último día del año los Telediarios: La primera edición, presentada por Lourdes Maldonado, con un 20.5% de cuota; y la segunda, con Javier Gutierrez, logra un 15.2% en la noche.

‘El juego del camelar’ de José Mota El especial número 25 de José Mota en la Nochevieja de La 1, ‘El juego del camelar’, volvió a liderar y alcanzó un 34,6%, (récord desde 2018), más de 3,5 millones de espectadores y más de 6 millones de contactos. En su franja de emisión, La 1 lidera a 21.1 puntos de la segunda opción.

‘¡Feliz 2026!’ El año nuevo llegó a La 1 con el especial ‘¡Feliz 2026!’, presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruca,que logró 3.584.000 (máximo desde 2021), un 32% (máximo desde 2019) y 12.314.000 espectadores únicos (máximo desde 2023). Lideró su franja con una ventaja de 15.9 puntos.

‘Nochevieja a Cachitos’, lo más visto del año en La 2 Tras las Campanadas, La 2 vivió su gran fiesta de ‘Nochevieja a Cachitos’, que se convierte en lo más visto del año en la cadena: reunió a una media de 1.355.000 seguidores, 13,2% de cuota y hasta 4.749.000 espectadores únicos. Antes de las uvas, ‘Cachitos Love The Twenties’, dedicado a la música que trinfó en los 2000, fue visto en algún momento por casi 1,5 millones de personas. El Concierto de la Filarmónica de Viena, lo más visto del día de Año Nuevo Dieter Nagl Dieter Nagl

Valses desde Viena y cine familiar para empezar el año La 1 fue líder también en el primer día del año con un 15,1%, su mejor dato desde 2019 y se impuso en la madrugada (17,9%), la mañana (25,9%) y el prime time (12,1%). Lideró con un ventaja de 3.1 puntos sobre la segunda opción y superó en 1.3 puntos a su anterior Año Nuevo. La llegada de 2026 volvió a estar marcada por los compases del Concierto de Año Nuevo que se impuso en la mañana de La 1 y lideró el jueves con una media de 1.933.000 espectadores y un 31,9% de share en su segunda parte. El concierto completo anota un 31% de cuota, 1.702.000 personas y 4.357.000 espectadores únicos. Es líder en su franja con una ventaja de 24 puntos y logra su mejor dato desde 2004. En la tarde de La 1, ‘Encanto’ fue la película más vista del día y lideró, con un 14,8% de cuota y una media de 1.307.000 espectadores. Más de 3,2 millones conectaron en algún momento con esta entrañable historia de animación. Una tarde de cine que se completa con los buenos datos de ‘El príncipe y yo’, también líder con más de un millón de espectadores (11,6%), y ‘Grease’, con más de un millón de seguidores y un 10,5% de cuota. ‘Viaje al centro de la tele' arrancó 2026 liderando: ayer reunió a una media de 1.386.000 y un 11,8%, con casi 3,8 millones de espectadores únicos en el acces prime time de La 1. Y destacan también los datos de Telediarios: la primera edición, con un 20,5% de cuota y hasta 3,4 millones de contactos; y la segunda, con un 15,2% y 3,5 millones de espectadores únicos