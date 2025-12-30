RTVE celebra la Nochevieja a lo grande con las Campanadas de Chenoa y Estopa y el arranque del 70º aniversario de TVE

RTVE propone vivir una Nochevieja a lo grande con una programación en la que la música, el humor y las sorpresas serán protagonistas. Dos platos fuertes en La 1, las campanadas con Chenoa y Estopa y la apertura de La Casa de la Música para celebrar los 70 años de TVE, que estarán acompañados por imprescindibles de esa noche, como José Mota, ‘¡Feliz 2026!’ o el resumen del año. Una Nochevieja imperdible gracias a ‘Cachitos Love The Twenties’ en La 2, que nos llevará hasta un 1 de enero con el tradicional Concierto de Año Nuevo y el regreso de los saltos de esquí a la televisión en abierto.

Campanadas desde Madrid y Santa Cruz de Tenerife Todo preparado para las Campanadas más seguidas por los espectadores. En Madrid, estarán la cantante y presentadora Chenoa y el dúo musical Estopa. Los tres unirán su talento y carisma el 31 de diciembre para acompañar a la audiencia de RTVE en las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. Sucederán a David Broncano y Lalachus, líderes indiscutibles el pasado año. Chenoa y Estopa darán las Campanadas en RTVE Una hora después, en Canarias estarán los cantantes NIA, St. Pedro y el periodista de Telecanarias Miguel Ángel Guerra para dar la bienvenida al año desde Santa Cruz de Tenerife.

La Casa de la Música En 2026, TVE cumple 70 años. El aniversario comenzará con una Nochevieja histórica en La 1 que, antes de las Campanadas, abrirá La Casa de la Música: una ambiciosa producción audiovisual y musical que recorre España y que dejará deja momentos e imágenes únicas. El especial recorre algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos del país convertidos en escenarios para la música en directo, con actuaciones irrepetibles. Nicki Nicole en el Castillo de Pedraza; Lola Índigo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra; Amaia en el Monasterio de Iratxe (Navarra); Ana Torroja en el Museo Reina Sofía; Rosario Flores junto a Antonio y Josemi Carmona desde lo alto del Pirulí; y La Oreja de Van Gogh presentando en exclusiva mundial su nuevo single desde el Palacio Miramar de San Sebastián. El broche de oro lo pone Shakira, que elige La Casa de la Música de RTVE para comenzar el año, con una interpretación exclusiva de ‘Soltera’ en el teatro Hard Rock Live de Miami. La Oreja de Van Gogh: La música será protagonista esta Nochevieja en RTVE

Estreno del himno ‘Imparables’ Coincidiendo con el inicio de las celebraciones de los 70 años de Televisión Española, RTVE estrenará el himno ‘Imparables’, en el que más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y radio públicas ponen voz a un tema que homenajea a la cadena en su cumpleaños. Estarán los protagonistas de ‘La Revuelta’ con David Broncano al frente; Jordi Hurtado, Marc Giró, Paula Vázquez, Jacob Petrus, Adela González, Javier Ruiz y Miriam Moreno; Marta Flich y Gonzalo Miró, Jesús Cintora; el jurado de ‘MasterChef’ y de ‘Maestros de la Costura’; Anne Igartiburu y Javi de Hoyos; Inés Hernand, Ángela Fernández; Inés Ballester; los presentadores de Informativos y de Deportes Marc Sala, Carlos del Amor, Lluis Guilera, Ana Ibáñez, Juan Carlos Rivero y Felipe del Campo y el equipo de El Tiempo con Mónica López al frente; Jero Fernández; Aitor Albizua; Txurru, Rodrigo Vázquez, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez; los protagonistas de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’, Benita, Pedro Santos, los cantantes Blanca Paloma, Nebulossa, Vicco y Gonzalo Pinillos, entre otros. También representantes de La 2Cat, como Oriol Nolis, Gemma Nierga y Cristina Villanueva. Se suman asimismo a este homenaje las principales voces de RNE, como Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, David Cantero, Marta Solano y Rosa María Molló, entre muchos otros. JOSEP ECHABURU JOSEP ECHABURU

El resumen de 2025 de Carlos del Amor con grandes nombres del cine Vuelve el repaso informativo del año dirigido por Carlos del Amor, un género reinventado en el que grandes nombres del cine volverán a dar voz a lo ocurrido en los últimos 365 días. En esta ocasión, contará con estrellas nacionales e internacionales como Richard Gere, Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara o Petra Martínez. El 31 de diciembre, en los Telediarios de las 15:00 y las 21:00 horas, en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play.

25º aniversario de José Mota en Nochevieja: ‘El Juego del Camelar’ José Mota celebra sus bodas de plata en la Nochevieja de RTVE -17 especiales en solitario y ocho con ‘Cruz y Raya’-, un auténtico hito en la historia de la televisión de nuestro país. Este año, los espectadores podrán reírse a carcajadas con un especial que tendrá a los políticos españoles como protagonistas. Todos ellos desaparecen para participar en ‘El Juego del Camelar’, una competición donde tendrán que sortear diversas pruebas si quieren conservar su vida… política. 'El juego del camelar', humor con Mota en fin de año DAVID CATA DAVID CATA

‘¡Feliz 2026!’ con Eva Soriano y Egoitz Txurruka ‘¡Feliz 2026!’, de la mano de Eva Soriano y Txurru, será la mejor fiesta de Nochevieja. Contará con música, sorpresas y mucho humor. Casi un centenar de actuaciones de artistas como Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeína, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, Nebulossa, Blanca Paloma, La La Love You, Juanjo Bona, Veintiuno, Pastora Soler, Isabel Aaiún, María Peláe o Blas Cantó, entre otros.

En Año Nuevo, dos clásicos: Concierto desde Viena y los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen La mirada de espectadores de todo el mundo se fijará la mañana del 1 de enero en Viena, que acogerá el Concierto de Año Nuevo a partir de las 11:15 horas, con la narración, por noveno año consecutivo, de Martín Llade. El director franco-canadiense Yannick Nézet-Séguin se pondrá al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena en la Sala Dorada del Musikverein, con la música de los Strauss y de sus contemporáneos. Se incluirán cinco estrenos de piezas inéditas en este recital, entre ellas, obras de dos compositoras: Josephine Weinlich y Florence Price. Año nuevo, con música de vals desde Viena Dieter Nagl Dieter Nagl Tras el concierto, ‘Increíble 2025’, un trepidante repaso a la programación emitida en TVE durante el año, con las imágenes más divertidas, impactantes, tiernas o interesantes. Y La 2 y Teledeporte recuperan una de las grandes tradiciones deportivas y navideñas: los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen, que no se podían ver en abierto en televisión desde 2011.

Ficción y cine Tras una emocionante recta final de su cuarta temporada, ‘La Promesa’ acaba de comenzar nueva etapa y en la tarde del 31 de diciembre ofrecerá un capítulo especial, con Curro y Ángela reclamando su derecho a ser felices. Además, La 1 sigue apostando por cine familiar para estas vacaciones, con grandes estrenos de éxitos como ‘Encanto’, película de Disney que podrá verse en la sobremesa del Año Nuevo.

La 2: ‘Cachitos…’ y ‘Cifras y Letras’ Esta Nochevieja vuelve a La 2 ‘Cachitos…’ con ‘Love The Twenties’, un especial dedicado a la música que sonó en los 2000. Actuaciones icónicas llenarán un programa en el que Ángel Carmona tendrá que luchar al estilo Matrix para destruir el Efecto Collins y devolver la música en directo a la televisión. Hits brillantes y pegadizos volverán a sonar en un mismo plató para obligar a los espectadores a cerrar el año dejándose el alma entera en no parar de bailar y cantar. Tras las uvas, tres horas de archivo acompañadas de míticos rótulos para empezar 2026 con humor. Y el 1 de enero ‘Cifras y Letras’ ofrecerá un nuevo especial que tendrá como invitadas a las actrices Manuela Velasco y Cristina Castaño.