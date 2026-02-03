Carlo Costanzia se sincera sobre su paternidad en 'DecoMasters': "No estaba en la mejor situación"
- El joven participa junto a su madre, la modelo Mar Flores, en Decomasters
- Disfruta del talent de decoración completamente gratis en RTVE Play
Desde que se anunció que era parte de los concursantes de Decomasters, su presencia se hizo eco en muchos medios de comunicación. No solo por ser quien es, sino que también por participar junto a su madre. Desde el pasado lunes, Carlo Costanzia y Mar Flores se han puesto manos a la obra y han comenzado su andadura en el talent presentado por Patricia Montero. Precisamente, su primer paso ha ido bastante bien y nos han dejado ver la buena conexión que se respira entre ambos.
"Yo tengo la suerte de que ahora te voy a ver todos los días", expresó la modelo con ilusión en el gran estreno del formato. "Estoy muy ilusionada, ¿y tú?", le preguntaba a su hijo. "Yo estoy a tus órdenes", contestaba el cantante y actor italiano. Madre e hijo coincidieron en algo esencial: forman "un equipazo" y van "a por todas". Ambos ganaron la prueba por equipos al formar parte del capitaneado por Belén López y Raquel Meroño y esta semana han hecho equipo con las parejas formadas por Canco Rodríguez y Eduardo Casanova, Lucía y Palito Dominguín, King Bruno y Andrea Sánchez y Antonia Dell'Atte y María Zurita. Ya en el encargo que tenían por delante, Costanzia se ha abierto en canal y ha hablado de su reciente paternidad.
Carlo Costanzia se sincera sobre su paternidad
A Eduardo Casanova le cuesta decir lo que piensa y siente cada vez que tiene oportunidad. El director de cine dice siempre lo que opina sin ningún tipo de reparo y, esta vez, el protagonista ha sido Carlo Costanzia. Casanova ha dedicado unas palabras muy bonitas al hijo de Mar Flores y ha confesado que está siendo una alegría conocerlo. "Eres un tío muy abierto y muy guay; nadie se esperaría eso de ti. Yo no me lo esperaba", le dijo. Con total naturalidad, Carlo ha respondido que su apariencia puede resultar engañosa: "Soy un tío alto, grande y tatuado. Pero yo soy muy blandito".
Hace apenas un año, Carlo se convirtió en padre junto a Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos. Sobre este tema, el creador de Pieles ha comentado que enterarse de algo así debía de ser muy impactante y le ha preguntado cómo vivió ese momento. "En mi caso no fue buscado y casi me da un infarto", ha confesado Carlo. Y añado: "El corazón se me paró. No estaba en la mejor situación para ser padre porque estaba en prisión, en tercer grado".
En aquel momento, el joven trabajaba durante el día y dormía todas las noches en el centro penitenciario, por lo que Alejandra pasó mucho tiempo sola. "Fue muy duro para ella, pero es superfuerte". El exmodelo tenía claro que quería ser padre, pero en otro momento. "Me pilló cuando no tenía que ser, pero al final es lo mejor que me pudo pasar", reveló emocionado. Tanto Canco Rodríguez como Eduardo Casanova le han expresado que había sido un placer conocerlo. "Lo importante es que ya has cumplido lo tuyo, has tenido un hijo y estás aquí, mostrando cómo eres". Carlo asegura que la paternidad le ha cambiado la vida por completo y que le ha ayudado a entender mejor a sus propios padres. Además, la llegada del bebé ha reforzado el vínculo entre madre e hijo. "Somos los dos muy cabezones", bromea él, a lo que Mar Flores remata la frase diciendo: "Carlo es un copy-paste tuyo".
DecoMasters, no tiene precio
DecoMasters es un talent show que cuenta con diez parejas de celebrities se enfrentarán para convertirse en auténticos profesionales del diseño de interiores. El formato presentado por Patricia Montero podrá verse en directo cada lunes tras la emisión de La Revuelta con David Broncano, en La 1 de TVE y en streaming, a través de RTVE Play. Si es una hora mala para ti no hay problema alguno, porque RTVE te da la solución. La plataforma de la casa te da la opción de verlos completos cuándo y dónde tú quieras. Además, si por algún casual tienes que dejarlo a medias, podrás retomarlo desde donde lo dejaste. Así que no te olvides de descargarte la app tanto en tu móvil o en tu SmartTV y recuerda registrarte. Así de fácil y totalmente gratis.