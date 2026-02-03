Asraf Beno se abre en 'DecoMasters' sobre su relación con Isabel Pantoja: “Me sentó bastante mal”

En el segundo programa de DecoMasters, la primera prueba de la semana puso a los concursantes a decorar dos terrazas, un reto que obligó a trabajar en equipo desde el primer minuto. Asraf Beno e Isa Pantoja formaron parte del grupo liderado por Samantha Vallejo-Nágera y Colate, junto a otros compañeros como Eduardo Navarrete. En plena faena, una conversación espontánea mientras barnizaban la pérgola sacó a la luz una experiencia personal que dejó huella en Asraf. Te contamos qué ocurrió.

¿Cómo es la relación Asraf e Isabel Pantoja? Mientras avanzaban con el trabajo, Samantha preguntó directamente a Asraf por su relación con su suegra. La pregunta dio pie a que Eduardo Navarrete recordara un momento especialmente delicado que Isa había compartido en televisión sobre su infancia y su relación con su madre. “Yo me quedé en el episodio de Isa contando lo de los molinos”, comentaba Eduardo, visiblemente implicado en la historia. “Eso a mí me emocionó”. Asraf no esquivó el tema y se mostró sincero al hablar de la situación familiar. “La verdad es la verdad, ¿qué hacemos?”, decía, dejando claro que prefiere afrontar las cosas desde la honestidad. Ante la pregunta de Samantha sobre qué ocurre actualmente, Asraf reconocía la dificultad del momento: “No sabemos lo que le pasa. Le da y no habla a la hija, no habla a nadie”, explicaba, reflejando la incertidumbre con la que conviven.