Expulsión sorpresa en 'DecoMasters': María Zurita dice adiós por problemas de salud y arrastra la salida de Antonia Dell'Atte

El segundo programa de DecoMasters terminó marcado por un abandono inesperado. Justo antes de que el jurado anunciara la expulsión, María Zurita pidió la palabra para comunicar que no podía continuar en el concurso: “Lamentablemente, la espalda no me deja seguir en el programa y me tengo que ir. Quiero abandonar, no estoy a la altura y me duele muchísimo”, confesó visiblemente afectada.

A su lado, Antonia Dell’Atte asumía la decisión entre lágrimas viendo cómo llegaba el momento de su salida del talent: “La salud es lo más importante, lo tengo claro”. Con esta inesperada noticia, King Bru y Andrea Sánchez pudieron permanecer una semana más y salvarse de la clara expulsión que tenían asegurada por parte del jurado. Ahora tocaba por fin respirar profundamente y mirar al futuro tras una frenética nueva entrega que no ha dejado a nadie indiferente.

01.54 min María Zurita abandona DecoMasters y arrastra a su compañera Antonia Dell'Atte

La semana comenzó con una prueba de exteriores: la transformación de dos terrazas muy diferentes. Un reto en el que las clientas pidieron dos propuestas bien distintas: una quería una pérgola, un huerto reformado y césped natural; mientras que la otra solicitaba barra de bar, césped artificial y una zona chill out eliminando la valla de la piscina. Para asesorar a los concursantes contaron con la ayuda de Fernando Martos, paisajista de renombre, que evaluó el trabajo y ofreció su experiencia en diseño exterior.

Durante el primer veredicto, el jurado señaló sin rodeos a la terraza liderada por King Bru y Andrea Sánchez como la perdedora. Les reprocharon no haber sabido llevar la voz cantante ni trabajar en armonía. Algo que Andrea reconoció al explicar lo difícil que le resultaba liderar a compañeros con personalidades tan fuertes. Ese resultado envió directamente a King Bru y Andrea a la prueba de eliminación y proclamó a Samanta Vallejo-Nájera y Colate como vencedores de la noche. Eso sí, con ambos equipos pasándose una vez más de presupuesto.

01.45 min King Bru rompe a llorar por una discusión con Eduardo Casanova

El lado más personal de Carlo Costanzia La tensión de la cita se trasladó también a las tramas personales, especialmente en el equipo perdedor, donde los choques entre King Bru y Eduardo Casanova desembocaron en lágrimas y un amago de abandono. En paralelo, Carlo Costanzia se abrió como nunca al hablar de su paternidad y de lo duro que fue el proceso hasta convertirse en padre, un testimonio íntimo que contrastó con el clima de presión del reto y dejó uno de los momentos más emocionales del programa: “No estaba en la mejor situación para ser padre, porque estaba en prisión y en tercer grado (...) Todo el embarazo yo no dormía en casa.” 02.50 min Carlo Constanzia confiesa como vivió la paternidad