Expulsión sorpresa en 'DecoMasters': María Zurita dice adiós por problemas de salud y arrastra la salida de Antonia Dell'Atte
- La inesperada marcha de la concursante salva a otra pareja de la expulsión y sacude el segundo programa
- No te pierdas cada semana el programa completamente gratis en RTVE Play
El segundo programa de DecoMasters terminó marcado por un abandono inesperado. Justo antes de que el jurado anunciara la expulsión, María Zurita pidió la palabra para comunicar que no podía continuar en el concurso: “Lamentablemente, la espalda no me deja seguir en el programa y me tengo que ir. Quiero abandonar, no estoy a la altura y me duele muchísimo”, confesó visiblemente afectada.
A su lado, Antonia Dell’Atte asumía la decisión entre lágrimas viendo cómo llegaba el momento de su salida del talent: “La salud es lo más importante, lo tengo claro”. Con esta inesperada noticia, King Bru y Andrea Sánchez pudieron permanecer una semana más y salvarse de la clara expulsión que tenían asegurada por parte del jurado. Ahora tocaba por fin respirar profundamente y mirar al futuro tras una frenética nueva entrega que no ha dejado a nadie indiferente.
La semana comenzó con una prueba de exteriores: la transformación de dos terrazas muy diferentes. Un reto en el que las clientas pidieron dos propuestas bien distintas: una quería una pérgola, un huerto reformado y césped natural; mientras que la otra solicitaba barra de bar, césped artificial y una zona chill out eliminando la valla de la piscina. Para asesorar a los concursantes contaron con la ayuda de Fernando Martos, paisajista de renombre, que evaluó el trabajo y ofreció su experiencia en diseño exterior.
Durante el primer veredicto, el jurado señaló sin rodeos a la terraza liderada por King Bru y Andrea Sánchez como la perdedora. Les reprocharon no haber sabido llevar la voz cantante ni trabajar en armonía. Algo que Andrea reconoció al explicar lo difícil que le resultaba liderar a compañeros con personalidades tan fuertes. Ese resultado envió directamente a King Bru y Andrea a la prueba de eliminación y proclamó a Samanta Vallejo-Nájera y Colate como vencedores de la noche. Eso sí, con ambos equipos pasándose una vez más de presupuesto.
El lado más personal de Carlo Costanzia
La tensión de la cita se trasladó también a las tramas personales, especialmente en el equipo perdedor, donde los choques entre King Bru y Eduardo Casanova desembocaron en lágrimas y un amago de abandono. En paralelo, Carlo Costanzia se abrió como nunca al hablar de su paternidad y de lo duro que fue el proceso hasta convertirse en padre, un testimonio íntimo que contrastó con el clima de presión del reto y dejó uno de los momentos más emocionales del programa: “No estaba en la mejor situación para ser padre, porque estaba en prisión y en tercer grado (...) Todo el embarazo yo no dormía en casa.”
Giro inesperado en el momento de la expulsión
Finalmente, la prueba de eliminación contó con la interiorista Teresa Sapey como invitada y consistió en decorar lofts completos con salón, comedor y dormitorio con un presupuesto de 3.000 euros para un cliente imaginario. Mientras avanzaban los proyectos, el programa dejó espacio para conversaciones muy personales. Patricia Montero conversó con Antonia Dell’Atte sobre su relación con Mar Flores, una charla sincera en la que Antonia reconoció con respeto las diferencias que existen entre ellas.
Por su parte, Mar Flores recordó con naturalidad sus inicios como actriz y compartió anécdotas de sus primeros trabajos, entre ellos su experiencia junto a Maribel Verdú o Paula Vázquez. Tras las valoraciones, todo apuntaba a la expulsión de King Bru y Andrea Sánchez, pero fue entonces cuando María Zurita confirmó su abandono definitivo, explicando que no quería volver a pasar por otra operación y que se trataba de una recomendación médica. La decisión fue respaldada por sus compañeros, con Mar Flores aplaudiendo emocionada. Antonia Dell’Atte puso el broche final a todo con una frase de Giorgio Armani: “En la vida no es importante hacerse notar, sino hacerse recordar”.