Lágrimas, tensión y choque de egos: el momento más duro de King Bru y Eduardo Casanova en 'DecoMasters'
- Un duro enfrentamiento entre ambos concursantes puso a prueba la paciencia y la coordinación del equipo
En el segundo programa de DecoMasters, los concursantes trabajaron en la transformación de dos terrazas por equipos. King Bru y Andrea, quienes lideraron uno de los equipos —que incluyó a Canco, Eduardo Casanova, Carlo Constanzia, Mar Flores, María Zurita, Antonia Dell’Atte, Lucía y Palito— asumieron la capitanía de una de las terrazas tras ganar la propuesta de moodboard.
Desde el inicio, King Bru se enfrentó a dificultades para coordinar al equipo y asumir la voz cantante. Durante la preparación del suelo para colocar el césped artificial, mantuvo un intercambio tenso con Carlo y Canco: “Ya, pero es que tú tienes otra fuerza y yo tengo otra”, se defendía King Bru, mientras Carlo le aconsejó observar y dirigir sin frustrarse. La presión fue en aumento cuando Casanova intervino directamente en la organización del trabajo: “Déjame que te explique, coño, que soy director de arte”, apuntaba, marcando su autoridad y generando un choque con King Bru, que se sintió sobrepasado por la dirección estricta de su compañero.
"Soy medio dictador, te pido perdón"
El conflicto escaló al segundo día, cuando surgió un desacuerdo sobre las macetas. King Bru propuso modelos redondos, mientras Casanova insistió en usar las de plástico pintadas con spray para no exceder presupuesto: “Si no se pintan, va a quedar horrible. Yo no me responsabilizo de nada”, advertía Casanova. La discusión sobre la capa de imprimación y la logística de pintura hizo que King Bru perdiera el control y rompiese a llorar, alejándose del equipo.
En un arrebato, Casanova llegó a decir: “Yo lo siento, abandono”, mientras King Bru, entre lágrimas, aseguraba que solo intentaba "dejarlo todo bonito". Sus compañeros, como Mar Flores y Antonia Dell’Atte, trataron de calmar la situación: “Acuérdate que yo lloro mucho, llorar te hace bien”, le recuerda Antonia.
Tras pasar parte de la jornada fuera de la terraza, Casanova regresó para disculparse: “Perdóname, lo estoy haciendo todo fatal… soy medio dictador, te pido perdón”. King Bru respondía sorprendido: “Sí, de verdad, te perdono”, y ambos cerraron este conflicto en un divertido momento con abrazo y beso incluido.
King Bru terminó reflexionando sobre la experiencia que acababa de vivir: “No estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y a trabajar con tantas personas con personalidades tan fuertes… esa alegría de vivir se me ha apagado”. Este choque puso de relieve la intensidad de los roles dentro del equipo, la autoridad creativa de Casanova y la paciencia de King Bru, mostrando cómo los conflictos y la gestión de la presión forman parte del día a día en DecoMasters.