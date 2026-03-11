Las cómicas Eva Soriano y Anabel Alonso, invitadas en 'Al margen de todo' con Dani Rovira

Esta semana, dos de las cómicas más conocidas del país, Eva Soriano y Anabel Alonso, se sentarán en los sofás de ‘Al margen de todo’. En esta tercera entrega, Dani Rovira volverá a desplegar su faceta como cómico, conversador y showman. En esta ocasión compartirá conversación y mucha improvisación, todo desde la cercanía, la naturalidad y el humor que nace de su espontaneidad.

El programa se cuela en un concierto de metal

A lo largo del programa, siempre con una alta dosis de humor para observar la realidad desde una perspectiva muy optimista, Patricia Espejo reflexionará sobre los mejores y los peores tatuajes que ha visto; Daniel Fez se dejará caer por un concierto de metal mimetizado con el ambiente y el cómico Xavi Daura meditará sobre el valor de ciertos inventos y las caras de diversas celebrities.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), ‘Al margen de todo’ es un espacio de humor semanal en el prime time de La 1 donde Dani Rovira saca todo su humor a relucir. Un show de comedia con colaboradores fijos y colaboradores que van cambiando, y siempre bajo el paraguas del humor.