La 1 celebra este fin de semana la gran fiesta mundial del cine con el evento 'Oscarizados'
- El mejor cine galardonado en anteriores ediciones en una programación especial el sábado 14 y domingo 15
- Con títulos recientes como ‘Spotlight’ y ‘Barbie’ y clásicos como ‘El silencio de los corderos’ o ‘Armas de mujer’
Con motivo de la 98ª edición de los Premios Óscar, que se celebra la madrugada del 15 al 16 de marzo, RTVE se une este fin de semana a la gran cita mundial del cine con ‘Oscarizados’. El sábado 14 y el domingo 15, el público podrá disfrutar en La 1 del mejor cine galardonado, con éxitos recientes como ‘Spotlight’ y ‘Barbie’, o clásicos como ‘El silencio de los corderos’.
Oscarizados en La 1
El sábado 14 tras ‘Informe Semanal’, el reciente fenómeno mundial ‘Barbie’ (2023) inaugura esta programación especial. Dirigida por Greta Gerwig, y protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrara, traslada el mundo de Barbieland por primera vez a acción real. Obtuvo siete nominaciones y consiguió hacerse con el Óscar a Mejor canción original.
La noche continuará a las 23:45 horas con ‘Armas de mujer’ (1988). Candidata a seis premios y ganadora de una estatuilla a la mejor canción (‘Let the river run’), está protagonizada por Melanie Griffith, Sigourney Weaver y Harrison Ford. ‘Jerry Maguire’, con Tom Cruise y Renée Zellweger, pondrá punto y final a la noche. En la edición de 1996 consiguió seis nominaciones y el premio para Cuba Gooding Jr. como Mejor actor de reparto.
El domingo 15, Oscarizados comenzará a las 16:00 horas con la multipremiada ‘El discurso del Rey’ (2010). Con 12 nominaciones y 4 Premios Óscar, cuenta con dirección de Tom Hooper y un reparto liderado por Colin Firth. La franja de tarde se completará a partir de las 18:00 horas con la emisión de ‘Emma.’, película británica protagonizada por Anya Taylor-Joy que obtuvo dos nominaciones a los premios en 2020.
A pocas horas de la gala, ‘La película de la semana’ emitirá a partir de las 22:30 horas ‘Spotlight’, ganadora del Oscar a Mejor película y Mejor guion original en 2015. A continuación, el clásico de culto ‘El silencio de los corderos’, ganador de 5 Óscar en las principales categorías, pondrá el broche de oro a este evento especial. Este thriller dirigido por Jonathan Demme y protagonizado por Anthony Hopkins y Jodie Foster, fue merecedor en 1991 de cinco Óscar, entre ellos también el de Mejor película.