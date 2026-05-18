'Al cielo con ella' recibe a Macarena García, Victoria Martín, Laura Weissmahr, Daniel Guzmán y Nuria Marín

‘Al cielo con ella’ regresa esta semana por todo lo alto con el actor y director Daniel Guzmán, las actrices Macarena García y Laura Weissmar, la cómica Victoria Martín y la reina del royal salseo, Nuria Marín. Una noche donde no faltarán las sorpresas, la música de Jimena Amarillo y, sobre todo, el humor de Toni Acosta y de la presentadora más gamberra de la televisión, Henar Álvarez.

El primer invitado de la noche es uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión, Daniel Guzmán. El actor y director viene ‘Al cielo con ella’ para hablar sobre su trayectoria, su película ‘La deuda’ y su salto a la música con la creación del grupo ‘Presbicia’.

La noche del martes continúa con la visita de las actrices Macarena García y Laura Weissmahr, protagonistas de ‘Se tiene que morir mucha gente’, la nueva serie adaptada de la novela de Victoria Martín. Juntas, hablarán de esta historia que mezcla humor, amistad entre mujeres y crisis vitales para retratar a toda una generación que aparenta tener todo bajo control.

Y Nuria Marín hablará de los mejores royals salseos y presentará su nuevo programa, ‘Lo que pasó pasó’, de RTVE Play, donde repasa el maravilloso mundo del espectáculo.

Por último, la noche contará con el toque musical de Jimena Amarillo y el humor de la actriz y humorista y humorista Toni Acosta para completar la noche.