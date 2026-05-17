Adelante Andalucía cuadruplica su fuerza con ocho escaños y supera a la coalición de IU, Podemos y Sumar

Ha sido la sorpresa de la noche y las elecciones: Adelante Andalucía ha cuadruplicado su fuerza en el Parlamento andaluz al pasar de dos a ocho escaños. La formación andalucista, con José Ignacio García como candidato a la presidencia de la Junta, ha superado a la coalición Por Andalucía, en la que se aliaron Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos, entre otros partidos de izquierda, con Antonio Maíllo como cabeza de lista.

"Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP", ha declarado García en un discurso ante su militancia en la sede de Jerez de la Frontera.

“García: "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP"“

Con más del 99% escrutado, su candidatura ha contado más de 401.000 papeletas, el 9,6% del electorado este 17M, todo un triunfo comparado con los dos escaños, 168.000 votos y 4,58% del total que anotó hace cuatro años bajo la marca Adelante Andalucía-Andalucistas.

En todo caso, el vencedor oficial del domingo ha sido el PP, con 53 escaños que le hacen perder la mayoría absoluta y necesitar los 15 de Vox para investir a Juanma Moreno de nuevo como presidente autonómico. El PSOE, al que los sondeos marcaban con los peores presagios, ha bajado finalmente a 28 diputados, dos menos que en 2022. Por Andalucía ha aguantado el pulso y se mantiene con cinco.

Los andalucistas podrán formar grupo parlamentario En 2018, el nombre de "Adelante Andalucía" fue precisamente el sello que unió a IU, Podemos y el resto del espectro a la izquierda del PSOE y cosechó 17 escaños. Poco después, la facción andalucista de Teresa Rodríguez se escindió en medio de un cruce de acusaciones de traición. Este domingo es el proyecto soberanista el que celebra el mayor incremento respecto a los anteriores comicios (+137% en número de votos) y la posibilidad de formar grupo parlamentario, además del citado sorpaso. Por provincias, Cádiz y Sevilla les han granjeado dos representantes cada una, a los que suman un escaño por Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, respectivamente. O lo que es lo mismo: solo en Jaén y Almería se han quedado en blanco, a pesar del acto de campaña del candidato en este último territorio. Al valorar los resultados desde Jerez, José Ignacio García ha sostenido que "aún hoy no" han conseguido frenar al "PP y los fascistas", pero ha asegurado que han puesto "las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía". "Hoy también podemos decir que una fuerza de izquierda soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias", ha añadido, en referencia a Vox en Cádiz y Sevilla, y ha defendido su apuesta basada en la "alegría", la "izquierda de la alegría". "No hace falta hacerlo enfadados, echando la bronca", ha apuntado, en un mensaje que parece dirigido a los otros partidos progresistas.