El PP pierde la mayoría absoluta y necesitará a Vox, que crece, el PSOE sigue su caída y Adelante casi dobla a Por Andalucía

El PP de Juanma Moreno ha perdido este domingo su mayoría absoluta, situada en los 55 escaños, en las elecciones autonómicas en Andalucía, al lograr 53 diputados, cinco menos que en 2022, aunque mantiene teñida de azul esta comunidad, y necesitará a Vox, que a pesar de crecer solo en un parlamentario, tendrá la llave de la gobernabilidad. En la izquierda, el PSOE cosecha su peor resultado histórico, al dejarse dos escaños y situarse en 28, y la sorpresa de la jornada la da Adelante Andalucía que no solo ha dado el 'sorpasso' a Por Andalucía, sino que casi le dobla en representantes.

Con el 99,70% de los votos escrutados, el Parlamento andaluz mantiene la fragmentación de anteriores legislaturas, y serán cinco los partidos con representación: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Otra de las sopresas de la jornada electoral ha sido la participación en las elecciones de Andalucía de este domingo, que se ha situado en el 64,84%, 8,71 puntos porcentuales más que en 2022.

El resultado en Andalucía vuelve a reflejar lo que venía ocurriendo en el ciclo electoral que arrancó con las elecciones autonómicas en Extremadura del pasado diciembre: el PP gana pero dependerá de Vox, que tiene en sus manos la investidura de Juanma Moreno, mientras que el PSOE vuelve a perder, aunque sin llegar a sufrir la debacle que vaticinaban las encuestas.

El PP no mantiene la mayoría absoluta Cuatro años después de que Juanma Moreno hiciera historia al lograr la primera mayoría del PP en un feudo que tradicionalmente había sido socialista, el candidato 'popular' a la reelección no logra los 55 escaños necesarios para la mayoría absoluta a la que ha estado apelando durante toda la campaña. Moreno aspiraba a poder "consolidar" la mayoría absoluta de hace cuatro años y advirtió de que si no lograba el apoyo "suficiente" sería "un lío" y recordaba lo que había pasado en otros territorios, donde los 'populares' dependían de la formación de Santiago Abascal. El PP de Juanma Moreno gana las elecciones pero pierde cinco escaños y dependerá de Vox para gobernar Félix Donate Mazcuñán "No hemos conseguido matricula de honor que era lo que queríamos, pero hemos conseguido un sobresaliente", ha asegurado pletórico Moreno en sus primeras declaraciones ante los medios tras conocerse los resultados.

El PSOE cosecha su peor resultado histórico Todas las encuestas daban al PSOE como el perdedor de la cita, y la jornada electoral ha ratificado el mal resultado de los socialistas, aunque finalmente la hecatombe no ha sido tan grande como se esperaba y María Jesús Montero se deja solo dos escaños. En porcentaje de votos, cosecha el 22,74%, solo un 1,35 puntos porcentuales menos que hace cuatro años. Montero deja a los socialistas en su mínimo histórico con 28 diputados: "El PSOE es un partido que aprende" Àlex Cabrera Montero ha admitido que no era el resultado que le habría gustado conseguir y ha asegurado que el PSOE hará la "oposición seria" Moreno. "Vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas, para poder conservar al patrimonio publico que son los servicios públicos", ha defendido.

Vox celebra volver a ser "decisivo" y tiene la llave de la investidura Por su parte, Vox mantiene un porcentaje muy similar de votos al de 2022, al conseguir 13,82%, 0,35 puntos porcentuales más, pero lo rentabiliza y obtiene un escaño más que hace cuatro años, y tiene en su mano la investidura de Juanma Moreno. El líder de la formación, Santiago Abascal ha celebrado que Vox vuelve a ser "decisivo", al igual que lo es en otras autonomías. Vox rentabiliza su prioridad nacional en Andalucía y logra 15 escaños: "Esperamos que Moreno escuche a los andaluces" Inés P. Chávarri En sus primeras declaraciones, su candidato, Manuel Gavira, ha advertido de que "defenderá cada uno de los votos" logrados y ha asegurado que los andaluces han mostrado que "lo que quieren es prioridad nacional". "El próximo Gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común. Se cambiará de rumbo y tendremos un Ejecutivo bastión contra el Gobierno corrupto de Sánchez", ha incidido.

Adelante Andalucía, el vencedor moral de la noche Mientras que a la izquierda de los socialistas, un partido da la nota al cuadruplicar sus resultados con respecto a 2022. Adelante Andalucía, formación de izquierda andalucista, es el partido que más mejora sus resultados, al pasar de dos a ocho parlamentarios, y es el vencedor moral de la jornada. Además, logra "adelantar" a Por Andalucía y casi duplicar el resultado de la coalición liderada por Antonio Maíllo. Adelante Andalucía cuadruplica su fuerza con ocho escaños y supera a la coalición de IU, Podemos y Sumar Sofía Soler "Hoy podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP", ha celebrado pletórico su candidato, José Ignacio García, que ha puesto en valor "los casi 400.000 andaluces que han votado por el andalucismo, que han votado por rebelarse ante lo injusto, que han votado por la esperanza, por la alegría y por transformar Andalucía y ponerla al servicio de la clase trabajadora". García, que ha mostrado su alegría por el buen resultado de su formación, también ha lamentado no haber echado del Gobierno de la Junta a Juanma Moreno. "No hemos echado a las derechas, y somos conscientes de ellos, pero se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía", ha indicado.