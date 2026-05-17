El PP de Juanma Moreno gana las elecciones pero pierde cinco escaños y dependerá de Vox para gobernar

Aseguraba Juanma Moreno a su llegada a la sede del PP de Andalucía este domingo a seguir el recuento de las elecciones que se marcaban tres objetivos. Ganar las elecciones, ganar en todas las provincias andaluzas y lograr la mayoría absoluta. El primer reto lo han conseguido, el segundo también, pero el tercero, y más ansiado, no.

"El tercero nos hemos quedado muy cerquita, a dos escaños. Sabíamos que era complicado. No hemos sacado matricula pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente", ha asegurado el propio Moreno al celebrar los resultados frente a la peurta de la sede del PP andaluz en la calle San Fernando de Sevilla.

Sensación agridulce en el PP y en su candidato a la Junta. Sube casi 150.000 votos, pero baja dos puntos en porcentaje respecto a 2022 y como resultado pierde cinco escaños que le impiden revalidar la absoluta pasando de los 58 de hace cuatro años a los 53 de ahora. Moreno dependerá de Vox y su "prioridad nacional" para poder afrontar su tercera legislatura al frente de San Telmo.

Había venido avisando toda la campaña Moreno de que tenía como meta lograr una "mayoría de estabilidad" para no sufrir "chantajes", pero el manifestar su deseo no ha sido suficiente y no ha venido acompañado de una materialización. Jarro de agua fría para las pretensiones 'populares' que no han logrado convencer al electorado.

La clave de red wifi habilitada en la sede del PP daba una pista también del objetivo y el deseo que perseguían los 'populares' este 17-M: "Victoria". Pero los periodistas que se intentaban conectar veían como esa red "Victoria" se caía y daba cortes y fallos a ratos. Quizás era una señal del destino de lo que estaba por venir.

"Hoy es un día bonito. la democracia ha hablado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y gobernar", ha añadido el ganador de las elecciones andaluzas. "Nos vamos a dejar la piel", ha avisado entre gritos de "presidente, presidente" de sus simpatizantes.

Según Moreno, los andaluces "han dado un mandato claro" y es que "sigamos transformando Andalucía". "Ese mandato puedo decir que lo vamos a cumplir. Si ellos quieren cuatro años más, que sepan que este candidato aspira a cuatro años más de reformas, impulsos y estabilidad", ha añadido a pesar de no lograr la absoluta.

En Génova, al dirección nacional del partido ve un "éxito" el resultado del PP en una noche en la que el PSOE ha cosechado su mínimo histórico con 28 escaños. Fuentes del PP han celebrado que han "arrasado" en las urnas a "la portavoz del Gobierno de Sánchez" y "su número dos", María Jesús Montero.

"¿Queríamos la absoluta? Sí. Pero 53 escaños en Andalucía es un éxito. No es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro e incontestable", ha apuntado el partido en fuentes.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la "victoria incontestable" de su candidato en Andalucía. "La buena política tiene respaldo mayoritario en las urnas. Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión. También celebramos que el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado", ha señalado en un mensaje en la red social X.