Teresa Rodríguez revela en redes sociales tras votar que está tratándose de un cáncer

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha revelado este domingo, tras votar en las elecciones de Andalucía, que padece Cáncer. Rodríguez, que ha subido un post a la red social X en el que aparecía protegiéndose la cabeza con un turbante de color verde, ha sido interpelada por una usuaria de esa red social que le ha preguntado de qué iba "disfrazada". "De señora con cáncer", ha respondido ella. De esta manera la también ex secretaria general de Podemos en Andalucía confirmaba que padece esta enfermedad.

Captura del post de Teresa Rodríguez en X X

De esta manera Rodríguez ha confirmado la enfermedad que padece y que se está tratando con quimioterapia, al dejarse ver por primera vez con la cabeza cubierta. Hasta este 17 de mayo no había hecho pública la enfermedad que padece. Este domingo ha publicado este post con la frase "!A votar!", acompañada de una niña con una papeleta.

La internauta, que ha pedido disculpas por que "nadie sabíamos que usted estaba en tratamiento", ha justificado sus palabras porque "siempre estáis con el rollo pro-islamista en sustitución de nuestra cultura".

El mensaje de la que fuera candidata de Adelante Andalucía, a la que no se ha visto durante la campaña electoral, ha generado mensajes de ánimo y de apoyo por parte de otros usuarios de X.

También ha reaccionado en su cuenta de X el portavoz del PP, Borja Sémper, que acaba de reincorporarse a la vida política tras haber pasado diez meses fuera de la primera línea a causa de un cáncer. "Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia", ha escrito. En junio de 2022, Rodríguez fue candidata a presidir la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, formación que obtuvo dos escaños en la Cámara autonómica. En diciembre del mismo año dejó su escaño en el Parlamento andaluz y se reincorporó a su puesto en un instituto de enseñanza secundaria en Puerto Real (Cádiz), aunque sigue vinculada a Adelante Andalucía como coportavoz.

Al resp