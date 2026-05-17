Gran Premio de Cataluña, en directo la carrera de MotoGP 2026: todo preparado en Montmeló

El italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, pilotos oficiales de las Aprilia RS-GP, parten como grandes favoritos en un Gran Premio de Cataluña de MotoGP que no puede contar por lesión con Marc Márquez, mientras Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) tendrá mucho qué decir tras ganar el sábado la carrera sprint en un emocionante duelo con Pedro Acosta (KTM RC 16), quien saldrá primero tras hacerse con la 'pole' por delante de Franco Morbidelli.

La caída y lesión del vigente campeón del mundo deja al fabricante italiano Ducati con un solo representante en su equipo oficial, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que debe intentar plantar cara, junto al español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), al potente equipo Aprilia.

Entre Bezzecchi y Martín han logrado cuatro de las cinco victorias de la presente temporada. Hasta ahora, Aprilia y Ducati se han mostrado como las fábricas con los prototipos más efectivos y eficaces del campeonato del mundo de MotoGP, dejando un paso por detrás a las KTM RC 16 y ya dos o tres peldaños por debajo tanto a las Honda como a las Yamaha.

La victoria de Jorge Martín en Francia, tras una impresionante remontada tanto en la carrera sprint como en la carrera larga, le sitúa en la lista de aspirantes a la victoria en Cataluña, en donde no sabe todavía lo que es ganar en MotoGP, aunque fue segundo en 2022 y 2024 y tercero en 2023.

Su gran oponente en la pelea por la victoria debe ser su propio compañero de equipo, Marco Bezzecchi, que necesita mostrar sus 'galones' en una pelea mano a mano con su compañero de equipo para hacerse valer.

Tanto Bagnaia como Alex Márquez saben lo que es ganar en el trazado de la localidad de Montmelo, pues el italiano lo hizo en 2024 y el español en 2025, mientras que ni Bezzecchi ni Martín han logrado hasta el momento, algo que podría cambiar en la edición de este año.

El piloto con más victorias recientes es el francés Fabio Quartararo, aunque el rendimiento con su nueva Yamaha YZR M 1 V4 antoja complicado lograr ese objetivo.

Pedro Acosta (KTM RC 16), cuarto en la clasificación del mundial de MotoGP, ha recordado que el año pasado cosechó "dos cuartos" y eso que compitió con neumáticos blandos "cuando nadie lo llevaba".

Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) es otro de los pilotos que puede tener la oportunidad de despuntar después de un comienzo de temporada con muchos altibajos, tras el tercer puesto conseguido en la cita inaugural de Tailandia.

Algo parecido le sucede al ñorense Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), si bien en su caso esa situación es achacable a la lesión de la diáfisis del fémur izquierdo que sufrió entrenándose durante la pretemporada y de la que todavía no está plenamente recuperado.

El español Joan Mir, que salió de Francia con cuatro puntos, pero de sutura, tras su caída, y el italiano Luca Marini, no terminan de encontrar la 'senda' de los resultados con las Honda RC 213 V, y mucho menos el francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins al manillar de las novísimas Yamaha YZR M 1 V4, que dan una de 'cal' y otra de 'arena' a lo largo de los fines de semana de gran premio, evidenciando que el nuevo proyecto de motor de cuatro cilindros con configuración en 'V' dos a dos, está todavía muy verde.