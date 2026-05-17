Los candidatos andaluces llaman a votar estas elecciones con "ilusión" y "esperanza": "Que nadie se quede en casa"

Los candidatos a las elecciones andaluzas han depositado ya sus papeletas en las urnas y han llamado a los más de 6,8 millones que están llamados a votar a hacerlo en estos comicios autonómicos: "Que nadie se quede en casa".

Las 10.403 mesas electorales de los 3.759 colegios dispuestos para la votación se han constituido con normalidad y sin incidencias reseñables este domingo.

Los candidatos han recordado que está en juego el futuro de Andalucía. Todo dependerá, previsiblemente, de si el 'popular' Juanma Moreno reedita su mayoría absoluta, como prevé el promedio de encuestas elaborado por Datos RTVE, o dependerá de Vox, que está en auge en los sondeos. Los resultados finales no se conocerán hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando cierren las urnas y comience el recuento.

Moreno (PP) pide a los andaluces que no dejen la votación "para lo último" Moreno, que es el único candidato que repite respecto a 2022 y por cuarta vez, ha depositado su voto "con buenas sensaciones" en el Colegio Sagrado Corazón Esclavas en Málaga cerca de las 11 de la mañana, desde donde ha reivindicado este derecho democrático y ha subrayado el "poder que otorga el voto para que los ciudadanos decidan qué quieren para Andalucía los próximos cuatro años, apelar a que todos los ciudadanos vayan a votar". ““ Además, ha recordado que es época de comuniones y ha pedido a todos los votantes que no dejen "para lo último" acudir a las urnas. "Hay muchos restos que se van a decidir hoy", ha incidido, y ha llamado a votar con "ilusión, responsabilidad y esperanza".

Montero (PSOE): "Animo a todo el mundo a votar con su criterio" La exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, ha depositado su voto en el Colegio de Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, desde donde ha pedido, tras ejercer su derecho al voto, "que nadie se quede en casa" en este "día importantísimo" en que los andaluces deciden su "futuro". ““ "Espero que todo el mundo acuda a votar con esperanza, ilusión y alegría" y siendo "muy conscientes" de que se votan los próximos cuatro años para la región. "Que todos voten con su criterio y con su opinión, en lo que piensan que es bueno" para esta tierra, ha sentenciado. Dicho esto, ha mostrado su "preocupación" por que la participación sea la "adecuada", aunque ha recordado que tradicionalmente las elecciones autonómicas tienen menos afluencia de votantes que otros comicios.

Gavira (Vox): "Tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga" Desde Vox, Manuel Gavira ha ejercido su derecho al voto en el Colegio San Vicente Paul de Cádiz, desde donde ha subrayado que los andaluces tienen este domingo "una oportunidad para que el sentido común se imponga" y para tener un gobierno "que tenga claras sus prioridades" y "se meta en líos" para sacarlos de los "líos" en que los andaluces están metidos. ““ Una oportunidad, ha incidido, para tener un ejecutivo que no sea "una figura decorativa que no afronte los problemas" de la ciudadanía. "Nos merecemos ser más que los últimos o los penúltimos, que es lo que somos", ha manifestado antes de agradecer a todos los que están haciendo posible estas elecciones su trabajo.

Maíllo (Por Andalucía) llama a votar con "ilusión y movilización" El cabeza de lista de Por Andalucía y coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha sido el más madrugador y ha llamado a la "movilización" y a votar con "ilusión" tras votar pasadas las 10.00 en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla. Desde allí, ha mostrado su confianza en "una propuesta de cambio y esperanza para Andalucía". ““ "En el ánimo y la movilización está la determinación de una Andalucía que debe decidir los próximos cuatro años", ha insistido, y ha agradecido su labor y "empeño" a los más de cinco mil apoderados de su formación que trabajan en estas elecciones y la "solidaridad" de los miles de personas que se han comprometido con su candidatura para que este sea "un proceso impecable".