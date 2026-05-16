Los candidatos andaluces pasan la jornada de reflexión con familia y amigos entre paseos, compras y aperitivos

Han sido dos semanas de recorrer Andalucía de cabo a rabo pidiendo el voto y por fin ha llegado el día en que los candidatos a las elecciones andaluzas de este domingo pueden descansar. Lo están haciendo en una jornada de reflexión junto a familiares y amigos en la que no han faltado los paseos, los aperitivos y algunas compras. Incluso alguno ha optado por pasar tiempo en la cocina.

Los principales candidatos a estos comicios pusieron fin este viernes a una intensa campaña electoral para tratar de movilizar este domingo a los 6,8 millones de andaluces que están llamados a las urnas.

El promedio de encuestas de RTVE ofrece un escenario en el que el PP de Juanma Moreno reeditaría su mayoría absoluta de forma muy ajustada, con 55 escaños exactos, seguido por un PSOE en descenso (27), Vox (que subiría hasta los 17), Por Andalucía con seis (uno más) y Adelante Andalucía, que subiría a cuatro.

Moreno (PP): aperitivo con los amigos y paseo en familia El presidente andaluz y candidato a la reelección con el PP, Juanma Moreno, ha pasado la mañana en Málaga, donde este viernes celebró su último acto de campaña, para tomar un aperitivo con sus amigos en los Baños del Carmen. "Después de semanas tan intensas, de muchos actos y kilómetros en el coche, tomarme una cerveza con ellos me recarga las pilas", ha publicado en un mensaje de su perfil de X. ““ Lo de quedar con sus amigos más íntimos, a los que conoce "casi desde la guardería", según ha relatado este sábado, lo hacía antes una vez cada dos meses, pero lleva, dice, prácticamente un año sin poder comer con ellos. "Así que es un momento para mí muy bonito de estar con mis amigos de toda la vida, de hablar de otros temas que no sean política, de la familia, un día tranquilo junto al mar con mi ciudad y mis amigos", ha explicado. Y por la tarde tiene previsto un paseo con su familia.

Montero (PSOE) pasa el día entre libros y descansando en casa La candidata del PSOE, María Jesús Montero, se ha quedado en Sevilla, donde cerró la campaña acompañada por el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Por la mañana ha dado un paseo por la capital andaluza, donde ha visitado la librería 'Botica de lectores'. Acompañada por el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha comprado los libros 'El detalle', de Jesús Carrasco, y 'La mejor edad', de Luis García Montero: "Así pasaré una tarde de lectura y descanso en casa, reponiendo fuerzas", ha señalado en redes sociales. ““ También antes de comer con amigos y familiares y coincidiendo con las vísperas del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ha saludado a Pablo Morterero, presidente de la Asociación Adriano Antinoo. El resto del día lo pasará en familia y disfrutando de la compañía de su madre y de sus hijas.

Gavira (Vox): "Toca volver a casa, prioridad familiar" El aspirante de Vox, Manuel Gavira, que también cerró la campaña en Sevilla junto a Santiago Abascal, pasa la jornada de reflexión en Cádiz, donde se ha dedicado a caminar por el paseo marítimo y a almorzar con su familia, ya que, según han informado fuentes del partido, "les ha echado de menos" durante la campaña electoral. ““ "Hoy toca volver a casa, prioridad familiar, prioridad conyugal, abrazar a los nuestros y reponer fuerzas", ha escrito Gavira en su perfil de X, donde ha aprovechado para dar las gracias a quienes le han acompañado y apoyado durante estas últimas semanas "tan intensas".