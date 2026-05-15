Elecciones Andalucía 2026: dónde ver y seguir los resultados

La jornada electoral en Andalucía este 17 de mayo, en la que están llamados a votar más de seis millones de electores, se podrá seguir en directo, minuto a minuto, a través de RTVE. Una cobertura especial de todo lo que ocurra —incidencias, avances de participación, resultados y el análisis — desde la apertura de los centros de votación hasta el cierre de las urnas y todas las reacciones.

El Canal 24 horas ofrecerá programación electoral, con conexiones en directo y el seguimiento de la constitución de las mesas, la apertura de los colegios y la votación de los candidatos con representación en el Parlamento autonómico.

Dentro de esta programación electoral habrá avances informativos en La 1 y el canal 24 a lo largo de toda la jornada y a partir de las 19:45 horas, se emitirá el especial Andalucía decide desde Sevilla con todas las claves, un programa conducido por Alejandra Herranz desde Madrid y Pepa Bueno desde Sevilla.

Se ofrecerán los datos de participación, a partir de los avances que dará la Junta de Andalucía y los primeros datos del escrutinio provisional cuando sean significativos y comiencen a consolidarse.

Amplio seguimiento en RNE También habrá un amplio seguimiento en Radio Nacional de España y Radio 5 Todo Noticias, que ofrecerán una programación especial con información permanente durante toda la jornada. A las 13:30 horas se emitirá desde Sevilla una edición especial de su informativo regional, ‘Crónica de Andalucía’, para pulsar cómo transcurre la jornada electoral. Y a las 19:45 horas también arrancará en RNE y Radio 5 Todo Noticias, una programación especial, desde los alrededores de la sevillana Torre del Oro y conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso, que seguirá minuto a minuto el cierre de los colegios y el escrutinio y contará con conexiones en directo con las sedes de los principales partidos políticos. La programación especial continuará el lunes 18 de mayo con una amplia cobertura postelectoral. Las Mañanas de RNE se emitirá desde primera hora y hasta las 12:20 horas desde Sevilla para analizar los resultados y recoger el ambiente político y social tras la jornada electoral. A partir de las 14:10 horas, los profesionales de RTVE Andalucía tomarán el relevo con una nueva edición especial de su informativo regional desde los alrededores de la Torre del Oro.

Especial electoral en RTVE Noticias También RTVE Noticias activará un amplio despliegue digital con motivo de las elecciones andaluzas, con una cobertura especial en su web, redes sociales y plataformas digitales. El especial de las elecciones en Andalucía 2026 ofrece información actualizada, los sondeos, claves de la jornada, reportajes que radiografían la situación de la comunidad, comparador de programas y perfiles de los principales candidatos. Además, los enviados especiales de RTVE Noticias informarán desde los principales puntos de interés de la comunidad y se ofrecerá seguimiento minuto a minuto de toda la actualidad electoral. Al cierre de los colegios, el equipo de Datos RTVE publicará los resultados en tiempo real, con gráficos y análisis detallados del escrutinio, claves de la votación y todos los mapas y gráficos del escrutinio y posterior resultado. Además, la responsable de DatosRTVE, Paula Guisado, aportará todas las claves en el especial informativo ‘Andalucía decide’ de TVE. RTVE Noticias seguirá también la evolución de los datos de participación con comparativas respecto a anteriores citas electorales, mientras que VerificaRTVE informará sobre posibles incidencias o bulos que puedan circular durante la jornada. A partir de las 20:00 horas, tras el cierre de los colegios electorales, RTVE Noticias ofrecerá el escrutinio en tiempo real, los datos del último escaño decisivo, gráficos interactivos y mapas de resultados. Toda la programación de la jornada electoral podrá seguirse también en RTVE Play, RNE Audio y las redes sociales de RTVE, con seguimiento minuto a minuto, directos y análisis de la jornada.