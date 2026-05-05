De la inversión en sanidad a las cifras de paro: verificamos el debate de las elecciones andaluzas

RTVE ha celebrado el primer debate de las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo. Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) han contrapuesto posturas sobre asuntos como la inversión en sanidad o la construcción de vivienda protegida. Verificamos sus afirmaciones y aportamos datos y contexto sobre los temas que les han enfrentado.

María Jesús Montero no despidió a 7.700 profesionales sanitarios en Andalucía Juan Manuel Moreno (PP) ha prometido impulsar en la próxima legislatura una Ley de Garantía Sanitaria para que no se pueda rebajar el presupuesto en sanidad: "Va a tener que aumentarse también el número de profesionales sanitarios año tras año", ha dicho el candidato 'popular', "para que no ocurra lo que pasó cuando la señora Montero estaba en el Gobierno, que despidió a 7.770 profesionales". Moreno acusa a Montero de despedir a sanitarios VerificaRTVE Los datos aportados por el candidato del PP coinciden con un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, según el cual, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se produjo "una disminución total del número de efectivos netos de 7.773,44 empleados" (página 3) entre 2011 y 2013. El propio documento hace dos puntualizaciones. Por un lado, los efectivos netos no representan el número total de personas que trabajan en el SAS (página 9), sino un cálculo en función del número de jornadas reales y el porcentaje de contratación. Y también aclaran que "la prolongación de la jornada de 35 a 37,5 horas semanales explicaría la reducción en 4.643,81 efectivos" de ese total de 7.773,44. Según los informes del Servicio Andaluz de Salud, durante la etapa de María Jesús Montero en el Gobierno de la Junta de Andalucía, la plantilla creció en 23.000 personas: desde 77.307 efectivos en 2002, cuando asumió el cargo de viceconsejera de Salud, hasta los 100.304 en 2018, año en el que abandonó el Ejecutivo autonómico para ser ministra de Hacienda. Si solo contamos su etapa consejera de Salud (2004-2013), el SAS incrementó sus efectivos en casi 12.000 personas: pasó de 80.917 trabajadores a 92.711 en 2013. En los dos años que señalaba el informe de la Cámara de Cuentas (2011-2013), los informes del SAS no muestran una reducción de efectivos totales, sino un aumento de casi 8.000 trabajadores.