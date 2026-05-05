De la inversión en sanidad a las cifras de paro: verificamos el debate de las elecciones andaluzas
- Elecciones Andalucía: crónica del debate electoral de RTVE
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RTVE ha celebrado el primer debate de las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo. Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) han contrapuesto posturas sobre asuntos como la inversión en sanidad o la construcción de vivienda protegida. Verificamos sus afirmaciones y aportamos datos y contexto sobre los temas que les han enfrentado.
Andalucía no gasta más en sanidad por habitante que la media nacional
El candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha dicho que "el Tribunal de Cuentas certificó que nadie invirtió menos en sanidad pública por habitante" que María Jesús Montero (PSOE) cuando era consejera de la Junta de Andalucía. "Dejó la inversión por sanidad más baja de la historia, es comprobable, y nosotros la hemos subido por encima de la media. Somos el Gobierno que más ha invertido en sanidad pública", ha subrayado.
Moreno se refería al Informe Global del Sector Público Autonómico de 2017 del Tribunal de Cuentas (página 124), que señalaba a Andalucía como la comunidad con menor gasto sanitario público por habitante: 1.153 euros . María Jesús Montero fue consejera de Salud entre 2004 y 2013 y consejera de Hacienda entre 2013 y 2018 y Moreno Bonilla llegó a la Presidencia de la Junta en enero de 2019.
La Estadística del Gasto Sanitario Público (EGSP) del Ministerio de Sanidad refleja que Andalucía ha sido la comunidad que menos ha gastado por habitante todos los años desde 2011 hasta 2023. La Junta desembolsó 1.648 euros por persona (página 158) en 2023, más que nunca desde que hay datos, pero no está por encima de la media nacional, que se sitúa en 1.890 euros.
En 2023 Andalucía gastó más que nunca por habitante, 434 euros más en comparación con 2018. En 2025, el presupuesto inicial para sanidad también fue el más alto de la serie histórica: por primera vez superó los 15.000 millones presupuestados (página 6) y alcanzó los 1.764 euros por persona (página 296), pero aún no hay estadísticas del gasto real ese año. Si analizamos el gasto sanitario en comparación con el Producto Interior Bruto (PIB) de cada comunidad autónoma (página 157), comprobamos que Andalucía sí está por encima de la media nacional (7,1% frente al 6,1% en 2023), pero lleva ocurriendo desde 2002, cuando empezó esta estadística.
María Jesús Montero no despidió a 7.700 profesionales sanitarios en Andalucía
Juan Manuel Moreno (PP) ha prometido impulsar en la próxima legislatura una Ley de Garantía Sanitaria para que no se pueda rebajar el presupuesto en sanidad: "Va a tener que aumentarse también el número de profesionales sanitarios año tras año", ha dicho el candidato 'popular', "para que no ocurra lo que pasó cuando la señora Montero estaba en el Gobierno, que despidió a 7.770 profesionales".
Los datos aportados por el candidato del PP coinciden con un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, según el cual, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se produjo "una disminución total del número de efectivos netos de 7.773,44 empleados" (página 3) entre 2011 y 2013. El propio documento hace dos puntualizaciones. Por un lado, los efectivos netos no representan el número total de personas que trabajan en el SAS (página 9), sino un cálculo en función del número de jornadas reales y el porcentaje de contratación. Y también aclaran que "la prolongación de la jornada de 35 a 37,5 horas semanales explicaría la reducción en 4.643,81 efectivos" de ese total de 7.773,44.
Según los informes del Servicio Andaluz de Salud, durante la etapa de María Jesús Montero en el Gobierno de la Junta de Andalucía, la plantilla creció en 23.000 personas: desde 77.307 efectivos en 2002, cuando asumió el cargo de viceconsejera de Salud, hasta los 100.304 en 2018, año en el que abandonó el Ejecutivo autonómico para ser ministra de Hacienda. Si solo contamos su etapa consejera de Salud (2004-2013), el SAS incrementó sus efectivos en casi 12.000 personas: pasó de 80.917 trabajadores a 92.711 en 2013. En los dos años que señalaba el informe de la Cámara de Cuentas (2011-2013), los informes del SAS no muestran una reducción de efectivos totales, sino un aumento de casi 8.000 trabajadores.
Andalucía, la comunidad con más paro
Tanto la candidata del PSOE, María Jesús Montero, como el de Por Andalucía, Antonio Maíllo, han reprochado a Juanma Moreno que Andalucía sea "la comunidad autónoma con más paro de España".
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en el primer trimestre de 2026 Andalucía fue la comunidad autónoma que registró la tasa de paro más alta con un 14,66%.
Manuel Gavira, candidato de Vox, también ha afirmado que "uno de cada cuatro parados que hay en España es andaluz". El dato es cierto. Teniendo en cuenta los datos de la EPA, en España se ha registrado en este primer trimestre de 2026 un total de 2.708.600 parados y en Andalucía 621.700, por tanto, el porcentaje de parados andaluces en España es del 22,95%.
El pacto de PP, PSOE, IU y Podemos en 2018 que pedía 4.000 millones para Andalucía
El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha dicho que PP, PSOE e IU acordaron en marzo de 2018 "un modelo de financiación que establecía una demanda de 4.000 millones de euros, una corresponsabilidad fiscal, el rechazo del principio de ordinalidad y un criterio de suficiencia financiera".
El pacto que refiere Maíllo es el Dictamen sobre financiación autonómica aprobado por el Parlamento de Andalucía el 22 de marzo de 2018 con el apoyo de PP, PSOE, Podemos e Izquierda Unida Los Verdes y el rechazo de Ciudadanos. Ese acuerdo parlamentario reclamó 4.000 millones de euros de financiación para Andalucía (pág.26), rechazó el criterio de ordinalidad como "principio rector del sistema de financiación" (pág. 9) y defendió una "mayor cuota de corresponsabilidad fiscal" (pág.4) y el "principio de suficiencia financiera" (pág.8).
El nuevo modelo de financiación autonómica presentado en enero por la entonces ministra de Hacienda y actual candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, contempla una financiación para Andalucía de 4.846 millones y, según sus palabras, "tiende a la ordinalidad". La cantidad que este nuevo modelo de financiación autonómica terminará destinando a Andalucía alcanzará, según Montero, son alrededor de 5.700 millones de euros.
El crecimiento andaluz supera la media nacional y europea
El candidato del PP ha señalado que “Andalucía ha crecido más que la media de España y el doble que la UE”. Los datos son ciertos.
La Junta de Andalucía anunciaba en enero de este año que en 2025 el PIB había crecido en la comunidad un 3,2%. Según los datos del INE en España el PIB creció en el año 2025 un 2,8%. Mientras que en Europa se registró un crecimiento del PIB del 1,5% según Eurostat.
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*Ha colaborado en este artículo Javier Galán, redactor del equipo de DatosRTVE.