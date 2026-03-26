El INE confirma que el PIB creció un 2,8% en 2025 tras acelerarse un 0,8% en el último trimestre

La economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%, la mayor tasa trimestral de todo el ejercicio, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, coinciden, en ambos casos, con los avanzados a finales de enero.

La demanda nacional contribuyó con 3,6 puntos al crecimiento del 2,8% de 2025, dato tres décimas superior al del año anterior. Por su parte, la demanda externa restó siete décimas, lo que supuso nueve décimas menos que 2024.

Por su parte, el repunte trimestral del PIB en el último cuarto de 2025 se vio impulsado exclusivamente por la demanda interna, que aportó nueve décimas al crecimiento, frente al comportamiento del sector exterior, que restó una décima al avance de la economía española en la recta final de año. El gasto en consumo creció, pero menos que en el trimestre previo, mientras que la inversión aceleró su avance trimestral al 2,4%.