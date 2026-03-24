Nuevo choque entre Trabajo y Economía a cuenta del registro horario: Díaz acusa a Cuerpo de intentar frenarlo

Nuevo choque entre los Ministerios de Trabajo y Economía, en esta ocasión, a cuenta del registro horario. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este martes al departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo de intentar frenar su propuesta normativa, después de que el Consejo de Estado haya emitido un dictamen desfavorable.

"A pesar de los intentos del Ministerio de Economia vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario. Hay 2,5 millones de horas extras no pagadas a la semana que tienen que empezar a pagarse. Somos un gobierno de izquierdas y protegemos a la gente trabajadora", ha escrito Díaz en su cuenta de la red social Bluesky.

““