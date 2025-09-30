El Gobierno aprueba la tramitación urgente de la reforma del registro horario

El Gobierno insiste en la necesidad de mejorar el control de los horarios laborales y las horas extra. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de la reforma del registro, que cayó junto a la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales hace casi tres semanas en el Congreso.

"Las tres derechas tumbaron el proyecto de reducción de jornada y dijimos que no nos iban a frenar. Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. Seguimos", ha escrito la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky, al término de la reunión y mientras se desarrollaba la rueda de prensa con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Díaz ha puesto también el foco en el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y otras patronales, que están "muy preocupadas" por la acción de su Ministerio y les han "acusado de cosas muy graves". La semana pasada, Garamendi lamentó un problema de "actitud" en España, aseguró que "mucha gente no quiere trabajar" y defendió la "cultura del esfuerzo" del tenista Carlos Alcaraz.

Según han concretado fuentes de Trabajo, su proyecto de Real Decreto plantea un registro digital que pueda revisarse en cualquier momento tanto por la persona trabajadora, como por los sindicatos y la inspección, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales del contrato, favorecer la conciliación de la vida personal y asegurar la desconexión digital. Será, además, "verificable en tiempo real" y se aplicará a todas las jornadas (ordinarias, extraordinarias, flexibles o complementarias a tiempo parcial).

La vía de urgencia reducirá a la mitad los plazos previstos para el trámite porque, entre otras cosas, no exigirá consulta pública.