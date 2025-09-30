López cree que el Gobierno puede "sacar adelante" los PGE negociando con los grupos: "Lo solemos conseguir"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha señalado que cree que el Gobierno es capaz de "sacar adelante" los presupuestos generales el Estado. Justo en el día en el que expira para presentarlos en tiempo y forma, López ha dicho que "el borrador está elaborado" y "faltan los últimos ajustes".

"Hay que negociar con fuerzas muy distintas y objetivos diversos que habría que casarlos todos y seguro que podemos", ha expresado en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE. "Negociando los podemos sacar adelante", ha añadido.

Respecto a cuándo tiene previsto registrar el techo de gasto y la senda de déficit, López ha expresado que será "cuanto antes". En el día en el que expira el plazo para presentar, según la Constitución los presupuestos generales del Estado 2026 y con una suma parlamentaria por el momento insuficiente, López ha dicho que de momento cuentan con el apoyo "de los grupos que forman el Gobierno". "A partir de ahí, a negociar con todos, lo está haciendo la vicepresidenta y el ministerio de Hacienda", ha expresado.

Pero para conseguir sacar las cuentas públicas adelante el Gobierno tiene diferentes escollos, ha reconocido el portavoz del PSOE en la Cámara Baja. "Unos piden más contundencia con Israel y menos militarismo, otros ponen condiciones que no tienen que ver con PGE como Junts", ha dicho López. "Tenemos que casarlo todo, pero lo solemos conseguir", ha enfatizado.

López también ha valorado dos de los principales temas que va a probar el Gobierno este martes en Consejo de Ministros, el registro horario de las empresas y aumentar las penas por delitos de violencia vicaria. "Hay más de dos millones y medio de horas extras que no se pagan al día, es un abuso y empezamos a ordenar esto para que no vuelva a suceder o se paguen", ha valorado respecto a la primera de las medidas.

En cuanto a los delitos de violencia vicaria, López ha mostrado su satisfacción por que el código penal recoja este delito y que "tenga las penas más contundentes".

A nivel político, López también ha valorado el reciente plan por puntos presentado por el PP para regular la inmigración, que fomenta la "más próxima". Para López, el PP se acerca cada vez más a la ultraderecha de Vox y cree que "Feijóo intenta hacer de la inmigración el centro de su política". Una política que hace "en base a mentiras y bulos como la ultraderecha". "En el fondo es inconstitucional y contraria al derecho constitucional", ha zanjado.