El Gobierno reitera que presentarán los PGE 2026 a un día de que expire el plazo: "Estamos ajustando los últimos números"

A un día de que expire el plazo para presentar los presupuestos generales del Estado de 2026, el Gobierno insiste por activa y por pasiva en que el Congreso votará las cuentas, aunque será fuera de plazo con casi total probabilidad.

Según ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su gabinete está "trabajando intensamente con los otros ministerios y los grupos políticos" para poder dar el primer paso en la elaboración de las cuentas públicas, aprobar el techo de gasto y la senda de déficit. Requisito indispensable para poder plantear los PGE 2026.

"Esperamos pronto llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de estabilidad, que es la que se tiene que votar en el Congreso", ha señalado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Córdoba. "Estamos ajustando los últimos números, los presentaremos a la mayor brevedad posible", ha pronosticado la vicepresidenta.

El Gobierno dio el pistoletazo de salida a las cuentas públicas de 2026 a principios de septiembre, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial para la elaboración de los PGE, pero a un día de que expire el plazo que contempla la ley para enviarlo al Congreso, parece que no se va a poder cumplir. Por el momento.

El Ejecutivo lleva más de 1.000 días con las cuentas prorrogadas, que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. "Lo importante ya no es un día arriba, un día abajo, sino que ese proyecto se presente e intentar hacerlo con todas las garantías posibles para que consigamos una mayoría que lo apruebe", ha defendido precisamente por ello el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en RNE.

"Es cierto que estos años hemos sido capaces de llevar a cabo todas las reformas y todas las inversiones necesarias en una situación de presupuesto prorrogado", ha reconocido Cuerpo, aunque ha señalado que "es importante que se presente un proyecto o tener presupuestos". "Nos ayuda a visualizar cuáles son las prioridades de política económica de un Gobierno", ha explicado.

Díaz también reitera que presentarán las cuentas Por su parte, en el socio de coalición del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha reiterado que remitirán a las Cortes un proyecto de ley de los PGE. "Sí, como saben, ya están prorrogados, por tanto, seguimos con lo previsto y presentaremos los Presupuestos Generales del Estado", ha señalado la ministra de Sumar en declaraciones a los medios. Según la Constitución, los PGE deben ser remitidos al Congreso por el Gobierno "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", si "no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos". La última vez que el Gobierno consiguió aprobar unas cuentas públicas fue en diciembre de 2022, desde entonces o no han sido presentados o algunos socios parlamentarios como Junts en verano de 2024 han tirado el techo de gasto, paso previo indispensable para poder elaborar las cuentas. Por todo ello, en el Partido Popular, insisten en presionar al Gobierno con un adelanto electoral. Este domingo fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones populares quienes en un comunicado señalaban que "sin PGE desde 2022, sin una mayoría parlamentaria sólida y con la legislatura menos productiva, la gestión se resiente gravemente y los problemas reales de los españoles se relegan". Ahora, este lunes, la portavoz del PP, Alma Ezcurra, ha replicado las mismas palabras y ha calificado la situación del Gobierno como "agonizante".