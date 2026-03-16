La industria de defensa española destaca que la inversión actual ayudará a conseguir la soberanía tecnológica europea

La industria de defensa española cree que el momento actual, donde la autonomía en materia de seguridad está en el centro del tablero mundial, la inversión del 2,1% del PIB español en defensa es una cifra adecuada que contribuye a modernizar el sector y ayuda a avanzar en la soberanía tecnológica europea. Así lo han asegurado los presidentes de Indra y Navantia en el II Encuentro de Industria de Defensa organizado por el diario Expansión.

"El momento no puede ser mejor", ha señalado el dirigente de Indra, Ángel Escribano, que ha explicado que el contexto actual supone "una grandísima oportunidad para reindustrializar un sector que ha pasado por unos años mucho peores y con muchos menos trabajo, y que ahora mismo está en un punto de mira importante". Con todo, ha afirmado que "la industria española lleva mucho tiempo preparándose".

Además, ha destacado que el presupuesto que España destina actualmente a la defensa es "el más elevado de la historia" y que era algo que la industria nacional ya reclamaba. Por tanto, ha señalado que ahora es el turno de las compañías para entregar a tiempo y con calidad sus proyectos. "Si España es el cuarto o quinto país de la Unión Europea, debemos ocupar en la industria de defensa esa misma posición, no podemos ser el noveno o el décimo", ha remarcado. De este modo, ha recordado que la prioridad actual de Indra en España "es entregar a tiempo los contratos que tenemos y concentrarse en la Unión Europea y fuera para no tener ninguna dependencia".

Con esa idea, Escribano ha comentado que Indra está presente en proyectos relacionados, sobre todo, con la guerra electrónica y los radares, dos ámbitos donde tiene especial reconocimiento. También ha adelantado que en las próximas semanas darán más detalles sobre otra iniciativa con la que pretenden impulsar a España, Indra Land Vehicles.

Navantia pone el foco en alcanzar la soberanía tecnológica europea Por su parte, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha hecho retrospectiva y ha explicado que después de la guerra en Ucrania hubo un cambio de conciencia en la sociedad y en los gobiernos que ha permitido al sector de la defensa pasar de un periodo de "dientes de sierra" a una estabilidad presupuestaria, con programas a largo plazo. Como ha asegurado, esto permite invertir en capacidades productivas, en I+D y estar en la vanguardia tecnológica para cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas. También ve con buenos ojos el presupuesto español destinado a la defensa: "Estamos cómodos porque vamos a hacer lo que nos encarga el Gobierno de España, la Armada o el Ministerio de Defensa. Con ese presupuesto hay trabajo más que de sobra, ese presupuesto lo que tiene que dar respuesta es a las necesidades que tengan nuestras Fuerzas Armadas". En paralelo a esta idea, ha matizado que cree que el presupuesto que debe decidirse es el que necesiten las Fuerzas Armadas. "No es solo dinero, sino las capacidades: qué capacidades necesita un país o la Unión Europea para protegerse y tener elementos de disuasión", ha argumentado. Además, considera clave aprovechar este momento de disponibilidad presupuestaria para alcanzar la soberanía tecnológica europea. "Lo hemos hecho, venimos trabajando en ello. La fragata F110, que es ahora mismo uno de nuestros últimos desarrollos, tiene entorno al 75% de producto a bordo español y europeo, lo que da un grado de soberanía tecnológica", ha comentado. Al hilo de ello, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, ha indicado que el presupuesto en defensa crecerá en línea con el aumento del PIB este año. Con todo, ha asegurado que el Ejecutivo busca mantener el 2% en 2026, algo que también indicó en marzo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Valcarce ha indicado que el Ministerio de Defensa tiene actualmente 79 programas especiales de modernización y ha adelantado que los objetivos actuales se centran en modernizar las capacidades operativas existentes en defensa y acelerar las entregas. "Si no producimos en Europa puede suceder que no nos podamos abastecer en Europa", ha señalado.