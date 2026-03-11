Montero dice que mantendrán la inversión en defensa y que será compatible con las medidas anticrisis

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que la intención del Gobierno es mantener la inversión en defensa en el 2,1% del PIB este año, "mientras que esta coyuntura intencionalidad dure", en referencia al conflicto en Oriente Medio, y que esta será compatible con las "medidas de urgencia necesarias para atender a las consecuencias no deseadas de la guerra".

Así lo ha señalado durante su intervención en el Senado, donde ha comparecido para explicar cómo se van a financiar los 10.471 millones de euros del Plan de Seguridad y Defensa, necesarios para llegar al umbral acordado con la OTAN. Según Montero, para lograr este objetivo, el Gobierno solo tenía "una premisa": "no tocar un céntimo del gasto social, ni subidas impositivas, ni más endeudamiento", algo que a su juicio se ha conseguido.

"Esa inversión se financiará principalmente con ahorros derivados del buen desempeño de la economía, el empleo de créditos presupuestarios que no tienen continuidad y las reasignaciones y modificaciones presupuestarias de partidas ya ejecutadas", ha explicado.

En cualquier caso, y siempre que fuera necesario, la titular de Hacienda ha dicho que el Gobierno solicitará a la UE activar la llamada cláusula de escape —el mecanismo que permite exenciones fiscales a los países por circunstancias excepcionales— para que esta subida de la inversión en defensa "no compita con el gasto social".

Dicha medida, ha recordado Montero, se sometió a votación este martes en el Ecofin y no salió adelante. No obstante, ha asegurado que "seguirán insistiendo" en la desactivación de las reglas fiscales porque el Gobierno de España tiene previsto poner en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra y, si ocurre como durante la invasión rusa de Ucrania, esto llevaría a incumplir los límites de gasto fijados.