El Gobierno contacta con todos los partidos para aprobar un "plan integral de medias" por el conflicto en Oriente Medio

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha finalizado ya las llamadas con todos los partidos para articular un decreto ley que incluya medidas para hacer frente a la crisis derivada por la guerra en Irán y la extensión del conflicto en Oriente Medio. Entre las primeras llamadas figuran la que ha realizado Bolaños a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz. "Por respeto no revelaremos el sentido de la conversación", detallan fuentes populares.

La intención del Gobierno es armar un documento de medidas "que sean buenas y tenga el respaldo parlamentario". Por ahora se desconoce el contenido y también el momento en el que el Ejecutivo aprobará este conjunto de ayudas. "Se basará en medidas sociales para empresarios y autónomos, pero también se piensa en otros elementos estructurales para no depender tanto de la energía fósil", detallan fuentes de la Moncloa.

En una atención a los medios tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el ministro de la Presidencia y de Justicia ha explicado que ha llamado ya a todos los grupos para que a lo largo de esta semana les hagan llegar sus propuestas para armar el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

"Nuestra propuesta es un plan integral de respuesta a todos los efectos negativos de la guerra de Irán en nuestro país", ha asegurado Bolaños. También ha querido precisar que el único partido que no le ha cogido el teléfono es Vox: "Es una fuerza política que favorablemente es abierta a la guerra, nada le preocupa. Ni responde ni se espera que responda".

El Ejecutivo no ve "una bajada generalizada de impuestos" Bolaños tampoco ha garantizado que el paquete de medidas que quiere aprobar el Gobierno incluya rebajas fiscales como han pedido PP y Junts. "Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal, pero el plan del Gobierno es mucho más ambicioso", ha resumido. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha respondido a las exigencias de populares y Junts. "No va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios", ha dicho en declaraciones desde Valladolid. "Mensaje de tranquilidad, vamos a acompañar a los trabajadores de nuestro país como siempre", ha recalcado Díaz, al mismo tiempo que ha avanzado que las medidas que quiere tomar el Gobierno se podrán conocer "la semana que viene". La vicepresidenta segunda se reunirá este jueves con los agentes sociales, patronal y sindicatos, para debatir las propuestas que se van a aprobar.

Contacto con los socios del Goobierno El Gobierno también ha contactado con algunos de sus socios, como Esquerra, el PNV y Bildu. "El Gobierno nos ha informado por teléfono de la gravedad de la situación geopolítica y de la necesidad de adoptar medidas como ocurrió con la guerra de Ucrania, para lo que nos han pedido nuestras aportaciones", explican desde el PNV. Desde Esquerra explican que remitirán al Gobierno sus propuestas "esta semana", mientras que Coalición Canaria detalla que la llamada "solo fue para contar que está en marcha un decreto para suavizar el impacto de guerra e invitarnos a hacer aportaciones". Bildu, por su parte, ha avanzado que trasladará al Ejecutivo "medidas parecidas" a las que ya propuso el grupo "con la invasión de Ucrania o la crisis de los aranceles". Sánchez hablará en el Congreso el 25 de marzo y el Gobierno acordará con partidos y agentes sociales medidas anticrisis Àlex Cabrera