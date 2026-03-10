Sánchez hablará en el Congreso el 25 de marzo y convocará al resto de grupos para acordar medidas anticrisis por la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio el miércoles 25 de marzo, confirman fuentes de la Cámara Baja a RTVE. Asimismo, fuentes de Moncloa añaden que se hará una ronda de contactos con los grupos y los agentes sociales para poner en común las medidas ante la crisis provocada por la guerra en Irán.

Sánchez acude al Congreso a petición propia después de clamar el "no a la guerra" en una declaración institucional el pasado miércoles. Lo hizo en una comparecencia sin preguntas desde Moncloa y tras las amenazas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que rompería las relaciones comerciales con España -incluso habló de la posibilidad de aplicar un embargo-, por prohibirle el Ejecutivo español utilizar las bases estadounidenses de Rota y Morón para el ataque contra Irán.

Sánchez es el líder europeo que se ha posicionado de forma más clara contra la guerra, y ha recibido la solidaridad de la UE y de homólogos como el presidente francés, Emmanuel Macron, ante las amenazas de Trump. Pero la posición del Ejecutivo, que denuncia que la guerra es "ilegal", choca con las declaraciones que este lunes hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que da por acabado el viejo orden mundial basado en las reglas internacionales.