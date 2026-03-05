Feijóo acusa a Sánchez de engañar con su "'no a la guerra" a la vez que manda una fragata a Chipre

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de engañar a la ciudadanía con su "'no a la guerra' a la vez que ha ordenado mandar una fragata a Chipre en el contexto de la escalada bélica tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. A su entender, a Pedro Sánchez "nadie se lo toma en serio porque no es serio" y "ha traicionado y mentido a todo el mundo".

Así se ha pronunciado en unas jornadas organizadas por el PP en el Congreso bajo el título Mujeres libres coincidiendo con la semana del 8M. "Dicen no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra", ha ironizado el líder de la oposición ante los suyos, reunidos en una sala de la Cámara Baja.

"Y lo que ya es el colmo, polemiza con Trump en público el mismo día que se le acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional", ha asegurado Feijóo. "Como siempre Sánchez miente. Miente a la OTAN, miente a la Unión Europea y a los españoles", ha dicho entre aplausos. "A Sánchez le pasa fuera de España lo que le pasa dentro: nadie se lo toma en serio porque no es serio, porque ha traicionado a todo el mundo y ha mentido a todo el mundo", ha sentenciado.

Feijóo ha afirmado, además, que para dar lecciones hay que estar en disposición de poder darlas. "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz, ni de Estado de Derecho, ni mucho menos de patriotismo", ha enfatizado Feijóo, cosechando de nuevo un fuerte aplauso de los asistentes.

El líder del PP ha recalcado que "el mismo Gobierno que envió detonadores y explosivos a Irán, dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026". "Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de Rota hacia Oriente Medio", ha relatado.

Abascal, a Sánchez: "Es un embustero sin límites" También ha criticado la decisión del Gobierno de enviar una fragata a Chipre el presidente de Vox, Santiago Abascal. En la red social X, el líder de ultraderecha ha acusado a Pedro Sánchez de mentir. "Es un embustero sin límites. Es un sumiso con los poderosos y un tirano con los débiles", ha asegurado. ““ El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, se ha referido en términos muy similares desde Burgos. "Lo que creo es que Sánchez es un puñetero mentiroso. Un mentiroso permanente, que dice una cosa, por la tarde le desmiente el ministro de defensa... Nosotros tenemos que cumplir nuestros compromisos internacionales por España. Indiscutiblemente. Y Sánchez está en otras cosas", ha declarado ante la prensa.