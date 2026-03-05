Aterrizan en Torrejón los 171 españoles repatriados de Oriente Medio por la guerra en Irán

El avión de las Fuerzas Armadas con 171 españoles repatriados de Oriente Medio a bordo ha aterrizado a primera hora de la mañana de este jueves en Torrejón. Termina así con éxito una de las operaciones de evacuación de ciudadanos españoles que está llevando a cabo el Gobierno tras el estallido de la guerra en Irán iniciada por EE.UU. e Israel.

El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para unas 250 personas, despegó de Omán. El Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo son las principales unidades del Ejército del Aire y del Espacio que participan en la operación de evacuación, informa Efe.

El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Otro grupo de 22 españoles abandonaron el miércoles Irán vía Azerbaiyán.

Entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, los españoles en Oriente Medio ascienden a más de 30.000 personas.

"No vamos a dejar a ningún español atrás", dijo este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que anunció un refuerzo del personal diplomático en las embajadas en Omán, Emiratos y Baréin "para garantizar que todos los españoles que lo deseen puedan regresar sanos y salvos".

La guerra desatada por EE.UU. e Israel contra Irán iniciada el pasado sábado ha costado ya más de 1.000 vidas. Los ataques se han extendido a los países del Golfo y al Líbano, donde Israel ha penetrado en el sur del país.