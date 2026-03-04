Un primer grupo de 22 españoles sale de Irán a través de la frontera con Azerbaiyán

Un primer grupo de 22 ciudadanos españoles han abandonado este miércoles Irán, un país golpeado desde el sábado por una cadena de ataques que ha dejado bloqueadas en distintos países de Oriente Medio a más de 30.000 personas a las que ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación intenta auxiliar con operaciones de evacuación por tierra y aire.

El ministro José Manuel Albares ha explicado que estos 22 españoles "se encuentran ya a salvo en Azerbaiyán", adonde han llegado tras cruzar la frontera terrestre. Ahora, prosiguen su viaje hacia España, "donde llegaran previsiblemente mañana", previa escala en Bakú y Estambul.

Albares, que el martes confirmó el inicio de las evacuaciones desde Oriente Medio con un primer traslado desde Emiratos Árabes Unidos, ya había adelantado este miércoles a primera hora, en una entrevista a La Hora de La 1, que se estaba desarrollando un nuevo proceso de traslado sobre el terreno de un país que prefirió no mencionar, aludiendo a razones de seguridad.

Más de 100 españoles siguen en Irán La Embajada en Teherán sigue "plenamente operativa" para proseguir con estos traslados, aunque "reducida a su personal esencial", como ha explicado el jefe de la diplomacia española en un mensaje difundido en redes sociales y en el que ha anunciado las evacuaciones desde Irán. El Gobierno estimaba antes de estos traslados que en territorio iraní había algo más de 150 españoles. ““ En sus recomendaciones de viaje sobre Irán, Exteriores recuerda precisamente que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros, ya que el espacio aéreo permanece cerrado. "Recomendamos a todos aquellos españoles que aún se encuentren en Irán el uso de las vías terrestres para salir del país", reza la nota publicada en la página web. Quienes sigan dentro del país deben quedarse en su domicilio y tratar de reducir al máximo sus desplazamientos, "evitando las inmediaciones de edificios oficiales, bases militares o puestos de seguridad". Exteriores desaconseja "absolutamente" participar en manifestaciones "de cualquier tipo".