Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha trasladado a su homólogo alemán, Johann Wadepuhl, su "sorpresa" por el hecho de que el canciller Friedrich Merz no se solidarizara ante las amenazas que Donald Trump vertió contra España en una comparecencia de prensa junto al líder germano el martes en la Casa Blanca.

"Le he trasladado nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, espera la misma solidaridad que España ha tenido por ejemplo con Dinamarca cuando ha habido amenazas arancelarias por los deseos de retirar la integridad territorial de Dinamarca en Groenlandia. O la solidaridad que expresa España con los países del flanco este", ha expresado este miércoles el ministro en una entrevista en La Hora de la 1.

Y ha agregado: "Desde que estamos en el Gobierno hemos conocido tres cancilleres: Merkel, Sholz y ahora Merz. No me imagino a Merkel o Scholz con unas declaraciones de ese tipo, había otro espíritu europeísta".