Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump
- El estadounidense amenazó a España con romper la relación comercial en una intervención junto al canciller alemán
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha trasladado a su homólogo alemán, Johann Wadepuhl, su "sorpresa" por el hecho de que el canciller Friedrich Merz no se solidarizara ante las amenazas que Donald Trump vertió contra España en una comparecencia de prensa junto al líder germano el martes en la Casa Blanca.
"Le he trasladado nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, espera la misma solidaridad que España ha tenido por ejemplo con Dinamarca cuando ha habido amenazas arancelarias por los deseos de retirar la integridad territorial de Dinamarca en Groenlandia. O la solidaridad que expresa España con los países del flanco este", ha expresado este miércoles el ministro en una entrevista en La Hora de la 1.
Y ha agregado: "Desde que estamos en el Gobierno hemos conocido tres cancilleres: Merkel, Sholz y ahora Merz. No me imagino a Merkel o Scholz con unas declaraciones de ese tipo, había otro espíritu europeísta".
Trump, sobre España: "Es un aliado terrible"
En una intervención de Trump junto a Merz en el Despacho Oval, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con "cortar todo el comercio con España" después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara que no permitirá que Washington utilice las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán.
"España ha sido terrible, así que vamos a cortar todo comercio con ellos. No queremos tener nada que ver con ellos", dijo el republicano, y agregó que "podría parar todos los negocios relacionados con España" por la vía de los embargos.
"Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda, y otras en absoluto", sentenció, y puso de ejemplo también a Reino Unido. Sobre la decisión de no permitir el uso de las bases en España para el conflicto, el magnate se mostró tajante: "Nadie nos va a decir que no las utilicemos".
En un momento de la comparecencia, Merz, a su lado, consideró que España es el "único país" de la OTAN que no ha aceptado la subida en el gasto de defensa. "Estamos intentando convencer a España para que suba al 3 o 3,5 %", agregó. "Todos tenemos que contribuir a la seguridad común", remarcó. La inversión en seguridad ha generado en el último año diferencias entre el Gobierno y la Administración Trump, que defiende que todos los aliados de la OTAN deben gastar el 5 % de su PIB en defensa. El estadounidense volvió a remarcar su demanda en enero pasado en el Foro Económico Mundial de Davos. Hasta ahora, el Gobierno ha descartado a elevar la cifra al considerar que el 2% actual es suficiente.