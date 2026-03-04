Feijóo acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por intereses electorales

Casi al mismo tiempo en que el presidente del Gobierno clamaba el "no a la guerra" y ha exigido una "solución diplomática" en Irán a través de una declaración institucional en la Moncloa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la política internacional del Ejecutivo español, al que ha dicho que “tiene que situarse junto a sus aliados”: “No podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos del presidente”.

El popular ha hecho estas declaraciones en Bilbao, donde ha participado en un desayuno informativo. Desde allí ha criticado lo que considera “irresponsabilidad continuada del presidente Sánchez”, cuya consecuencia, ha criticado, es que hoy España “está más aislada que nunca y no es un socio fiable”.

Núñez Feijóo ha lamentado que España sea “menos segura, menos estable y tenga menos protagonismo en la política europea y mundial”. La "irresponsabilidad" de enemistarse con Estados Unidos, ha insistido, "pone en riesgo nuestra seguridad y nuestra energía". Y ha recordado que el mercado estadounidense es "clave" para algunas empresas españolas.

Sobre el ataque a Irán, el presidente del PP ha recordado que “el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos" y ha insistido en que los derechos humanos están por delante del Derecho Internacional. Sin embargo, ha continuado, “en Irán no hay derecho nacional, ni internacional ni Derechos Humanos que defienda el gobierno y el régimen iraní”. Por eso, ha afirmado que “cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor”.

Feijóo cree que Sánchez utiliza "sus necesidades políticas contra la seguridad de España" El popular opina que "la posición de Pedro Sánchez no obedece a los intereses generales de España sino a sus necesidades políticas", que resume en "quitarle unos votos a la izquierda radical". Ha acusado, por tanto, al presidente del Gobierno de "utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad y el posicionamiento de España en el mundo". Y ha continuado, "no debimos contemporizar con el régimen iraní como no debimos hacerlo con el venezolano". "Hemos declarado país non grato a EE. UU. por un puñado de votos", ha criticado Feijóo, a pesar de que, ha dicho, es un país clave para "nuestra seguridad y nuestra economía", porque es "el primer país en inversión" y "clave para la defensa del sur". Por eso dice que "enemistarse por una cuestión puntual es una irresponsabilidad": "La opinión política es secundaria al interés del país que preside", ha dicho Feijóo. “🔴Núñez Feijóo carga contra el presidente del Gobierno



El líder del PP asegura que Sánchez está enfrentando a España contra EE.UU. y pide preservar las relaciones con este país: "No puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España"



🎙️@v_munozalegre pic.twitter.com/kMDnLlc6RQ“ — Radio 5 (@radio5_rne) March 4, 2026 En vez de eso, ha insistido en que España “tiene que situarse junto a sus aliados” y “preservar” la relación con Estados Unidos al margen de la discrepancia que pueda tener con su presidente. Y ha pedido a los socios europeos y la administración americana que “no confundan con el gobierno en precario que tiene España, con el conjunto de ciudadanos españoles”. Respecto a la política energética, el líder popular ha repetido el calificativo de "irresponsable" por enfrentarse a "nuestro principal proveedor actual", que es Estados Unidos. "Si la crisis Internacional continúa nos vamos a arrepentir mucho de haber incrementado la dependencia del gas", ha insistido Feijóo, una "irresponsabilidad del Gobierno" que, según él "pagan siempre las familias y las empresas españolas".