Trabajo abrirá una mesa con los agentes sociales para seguir el impacto de la guerra en Irán

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido este jueves con los agentes sociales a seguir de cerca la situación en Oriente Medio y su impacto en la economía española. Para ello, pondrán en marcha una mesa de seguimiento de manera continuada con el fin de tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para atenuar el golpe en ciudadanos y empresas.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la reunión que ha mantenido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos y la patronal para abordar las primeras consecuencias de la guerra en Irán.

"El mensaje es unívoco: en nuestro país, ante una guerra que es ilegal, mantenemos nuestra posición, pero estamos preparados para tomar las medidas que sean menester", ha señalado Díaz a los medios tras el encuentro, recordando que España cuenta ya con un "escudo laboral y económico", tejido desde hace seis años, disponible si se tiene que usar.

"Les hemos facilitado las normas y el dispositivo que ya está completamente listo por si fuera necesario usarlo. No queremos decir que haya que usarlo, sino que está a disposición y que las normas que hemos hecho durante estos años sirven para esto", ha añadido la vicepresidenta, sin descartar que se puedan añadir nuevas medidas si es necesario.

En la misma línea se pronunció este miércoles el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzando que si el choque comercial entre Estados Unidos y España se agrava, el Gobierno activaría un "escudo social" similar al de los primeros meses de la invasión de Ucrania.

"El Ministerio de Trabajo lo que hacemos es actuar ex ante, lo hemos hecho en pandemia, lo hemos hecho en todas las crisis, en el volcán de La Palma, lo hemos hecho en la dana, lo hemos hecho recientemente en Andalucía y hoy lo vamos a volver a hacer", ha insistido la vicepresidenta segunda.